Ce dobândă aduce cele mai mici rate la refinanţarea creditelor ipotecare: Exemplu de calcul pentru un împrumut de 200.000 de lei

Băncile şi-au concentrat atenţia pe 3 tipuri de dobânzi la creditele ipotecare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani generează cele mai mici rate lunare în cazul refinanţării, cu un cost cu aproape 20% mai redus faţă de ofertele cu dobândă variabilă, potrivit unei analize realizate de o platformă financiară, transmite Agerpres.

„Rata lunară la un credit de refinanţare este cu aproape 20% mai mică la ofertele cu dobândă fixă pe 2-3 ani, comparativ cu ofertele cu dobândă variabilă. Creditele cu dobânzi fixe pe 2-3 ani sunt oferite la o rată medie a dobânzii de sub 6%, faţă de 8,5% în cazul creditelor cu dobândă variabilă”, susţin autorii analizei.

FinRadar a analizat aproape 100 de oferte de refinanţare a unui credit ipotecar pentru a determina care tip de dobândă asigură cea mai mică rată lunară.

„Pentru a simula rata lunară, a fost luat în calcul un credit de 200.000 lei, refinanţat pe o perioadă de 20 ani, în condiţiile unui raport loan-to-value de 66%. În actualul context, cea mai bună opţiune pentru reducerea ratei prin refinanţare o reprezintă creditele cu dobândă introductorie, acele credite în care dobânda este fixă pentru o perioadă iniţială de câţiva ani, după care devine variabilă”, arată cercetarea.

Cu cât crește rata, când se trece de la dobânda fixă la cea variabilă în funcție de IRCC

Potrivit studiului, rata lunară creşte pe măsură ce perioada cu dobândă fixă se extinde.

„Cea mai mică rată lunară se obţine în cazul creditelor cu dobânzi fixe pe 2-3 ani, suma de plată fiind de aproximativ 1.400 de lei pe lună în exemplul analizat. În medie, diferenţa medie dintre o dobândă fixă pe 2 ani şi una pe 3 ani este redusă (de aproape 20 lei la nivelul ratei lunare din exemplu)”, mai arată analiza.

Pe locul următor se situează creditele cu dobândă fixă pe 5 ani, cu o rată lunară medie de 1.535 lei. Faţă de un credit cu dobândă fixă pe 3 ani, costul suplimentar este de aproape 100 lei pe lună, însă rata este îngheţată pentru încă 2 ani, menţionează sursa citată.

„Avantajul unei perioade cu dobândă fixă mai extinsă este că asigură protecţie pentru o perioadă mai lungă faţă de fluctuaţiile de pe piaţa monetară. La sfârşitul perioadei cu dobândă introductorie, rata lunară urmează să suporte un salt, cuprins între 15% şi 25%, dacă se ţine cont de nivelul actual al IRCC”, se precizează în document.

Cât este dobânda fixă pe cinci ani

Pe de altă parte, cele mai puţin atractive credite sunt cele cu dobânzi fixe pe 10 ani.

„În cazul lor, rata medie lunară a ofertelor este chiar mai mare decât cea de la creditele cu dobândă fixă pe toată durata împrumutului. Rata medie a dobânzii la ofertele de credite cu dobânzi fixe pe 2-3 ani este de sub 6%, în timp ce la creditele cu dobândă fixă pe 5 ani, dobânda medie urcă la 6,5%. În schimb, creditele cu dobândă variabilă au o rată medie a dobânzii de aproape 8,5%”, susţin autorii cercetării.

Din punct de vedere al ofertei, băncile şi-au concentrat atenţia pe 3 tipuri de dobânzi: variabilă, fixă pe 3 ani şi fixă pe 5 ani. Împreună, ele ocupă 90% din ofertele de refinanţare. Oferta pentru credite cu dobândă fixă pe toate perioada creditului are o prezentă simbolică pe piaţă, cu o pondere de numai 2%, se mai arată în comunicat.

FinRadar.ro este platformă financiară independentă lansată în 2022, care oferă consumatorilor posibilitatea de a compara rapid diverse produse financiare - credite, depozite, conturi de economii, carduri de credit şi fonduri de pensii.