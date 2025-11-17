Clădirea în care se află Arhiva Internetului: Un trilion de pagini web sunt deja salvate într-o biserică veche. Oricine le poate accesa

Publicat la 23:30 17 Noi 2025

Arhiva Internetului este într-o fostă biserică din San Francisco. Sursa foto: Facebook/ Internet Archive

La doar câteva străzi de parcul național aflat la baza Podului Golden Gate din San Francisco, se ridică o clădire albă strălucitoare, cu fațada decorată cu opt coloane gotice impunătoare. Dar ceea ce a fost odinioară casa unei biserici Christian Scientist este acum Sfântul Graal al istoriei internetului - Arhiva Internetului, o bibliotecă non-profit administrată de un grup de ingineri software și bibliotecari, care de aproape 30 de ani salvează internetul pagină cu pagină.

În interiorul sanctuarului împodobit cu vitralii, sunetele predicilor au fost înlocuite de bâzâitul serverelor, acolo unde Wayback Machine al Internet Archive păstrează paginile web, potrivit CNN.

Ce este Wayback Machine

Wayback Machine, un instrument folosit zilnic de milioane de oameni, s-a dovedit esențial pentru academicieni și jurnaliști care caută informații istorice despre ceea ce companiile, oamenii și guvernele au publicat online în trecut, mult timp după ce site-urile lor au fost actualizate sau modificate.

Pentru mulți, Wayback Machine este ca o istorie vie a internetului, iar luna trecută a înregistrat pagina cu numărul un trilion.

Arhivarea internetului este mai importantă și mai dificilă ca niciodată. În ianuarie, Casa Albă a ordonat eliminarea unor cantități vaste de pagini web guvernamentale. Între timp, inteligența artificială estompează linia dintre ceea ce este real și ceea ce este generat artificial — în unele privințe înlocuind chiar nevoia de a vizita site-uri. Și o parte tot mai mare din internet este acum ascunsă în spatele paywall-urilor sau în conversații cu chatboturi AI.

Misiunea Internet Archive este să găsească o modalitate de a păstra totul.

„Suntem aici pentru a încerca să oferim o înregistrare a ceea ce s-a întâmplat, astfel încât oamenii să poată învăța din asta și să construiască un viitor mai bun sau să creeze idei noi demne să fie în biblioteca (Internet Archive)”, a spus Brewster Kahle, fondatorul Internet Archive.

Biblioteca internetului

Kahle a creat arhiva în 1996, când un an de pagini salvate încăpea pe aproximativ 2 terabytes de hard diskuri — cât spațiu de stocare are astăzi un iPhone. Acum, arhiva salvează aproape 150 terabytes pe zi, adică sute de milioane de pagini web.

Așezat pe băncile originale de lemn ale bisericii, Kahle spune că a fost inspirat să cumpere clădirea deoarece seamănă cu logoul grupului. Dar, mai important, este un simbol al permanenței și o referință la Biblioteca din Alexandria.

„A fost prima dată când cineva a încercat să adune tot ce a fost scris vreodată de oameni”, a spus Kahle. „Desigur, acum acel loc este internetul, iar Internet Archive servește întregul internet ca bibliotecă.”

Instrumentul Wayback Machine face mai mult decât să salveze un screenshot al paginii. Salvează și arhitectura tehnică — codurile HTML, CSS, JavaScript și altele — astfel încât să poată încerca „să redea pagina așa cum a existat” chiar dacă serverul original nu mai funcționează, a spus Mark Graham, directorul Wayback Machine.

Progresul inteligenței artificiale și a chatboturilor AI înseamnă că Internet Archive își schimbă modul în care înregistrează istoria internetului. Pe lângă paginile web, arhiva capturează acum și conținut generat de AI, cum ar fi răspunsurile ChatGPT sau rezumatele care apar în partea de sus a rezultatelor de căutare Google.

Poți să găsești pagini web care între timp au fost șterse de pe internet

Echipa Internet Archive, formată din bibliotecari și ingineri software, experimentează modalități de a conserva felul în care oamenii își iau știrile de la chatboturi, formulând sute de întrebări și prompturi pe zi, bazate pe actualitatea zilei, și înregistrând atât întrebările, cât și răspunsurile, a spus Graham.

Grupul păstrează copii ale arhivei în locații din întreaga lume în eventualitatea unui incendiu sau inundații care ar putea deteriora serverele. Dar există și considerente politice în spatele acestei abordări.

Administrația Trump a exercitat presiuni asupra conținutului cu care nu este de acord, intentând procese media sau prin intermediul Comisiei Federale pentru Comunicații.

„Bibliotecile sunt întotdeauna ținte. Noii veniți deseori nu vor vechile lucruri prin preajmă. Așa că haideți să ne pregătim pentru asta”, a spus Kahle. „Să fim la înălțimea momentului și să facem astfel încât puncte de vedere diferite să fie stocate și accesibile permanent în medii diferite.”

Administrația Trump a implementat o revizuire masivă a site-urilor guvernamentale, care a inclus eliminarea a nenumărate pagini despre tot felul de subiecte, de la politici de sănătate până la realizările membrilor minorităților din armată. Arhiva — care salvează pagini web în timpul tranziției dintre administrațiile prezidențiale din 2004 — a fost cea care le-a permis jurnaliștilor să înțeleagă ce fusese modificat.

„Această schimbare a fost uriașă. Întregi secțiuni ale webului au dispărut,” a spus Kahle. „(Administrația) are un nou punct de vedere, și de aceea avem biblioteci, ca să existe o înregistrare.”

Arhiva Internetului păstrează și muzică, programe tv, cărți și jocuri video

Majoritatea serverelor arhivei sunt găzduite într-un depozit mare din afara San Francisco, deși un set de servere este plasat simbolic în sanctuarul principal al fostei biserici. Această plasare este intenționată, spune Kahle. Expunând serverele, el speră „ca oamenii să înțeleagă că toți facem parte din protecția colectivă a cunoașterii noastre.”

Sediul este un omagiu adus muncii celor 200 de angajați ai Internet Archive, printre care ingineri, bibliotecari și arhiviști.

Arhiviștii folosesc mașini special construite pentru a digitaliza cărțile pagină cu pagină, transmițând în direct pe YouTube ceea ce fac (pe fundal cu muzică lo-fi). Pickupurile redau melodii vintage din anii 1920 și 1940, iar clădirea găzduiește toate tipurile de console media pentru orice tip de conținut imaginabil, de la microfilm la CD-uri și televiziune prin satelit.

Internet Archive păstrează și muzică, televiziune, cărți și jocuri video.

Sanctuarul principal al fostei biserici găzduiește, de asemenea, peste 100 de statuete de un metru ale angajaților care au lucrat acolo cel puțin trei ani — o referință la celebra armată de teracotă chineză de acum mii de ani.