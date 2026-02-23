Interviu exclusiv cu Mihai Tentea și George Iordache, echipajul de bob care a scris istorie la Jocurile Olimpice de Iarnă

Foto: Captură Antena 3 CNN

Sportivii români, Mihai Tentea (M.T) și George Iordache (G.I), care au obținut locul 5 la bob 2 persoane la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, au vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre performanța reușită. Echipajul tricolor a adus cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani la această disciplină și visează la medalie la următoarea ediție a Jocurilor.

Întrebare: Este cea mai bună performanță olimpică a bobului românesc după Jocurile de iarnă de la Sapporo din 1972. Vă dă o mai mare încredere acest rezultat?

G.I: „Ne dă o încredere mai mare. Avem mai multă încredere în noi după acest rezultat”.

M.T: „Sperăm la mai mult în viitor. Știm că putem”.

Întrebare: Să nu uităm că România nu are pistă de bob. Ce le transmiteți autorităților?

M.T: „Le transmitem mulțumiri. Le mulțumim că au crezut în noi. Ne bucurăm că am reușit, în cele din urmă, să obținem un rezultat bun. Apreciem toată investiția care s-a făcut în noi. În continuare, sperăm să continue acest lucru și să continuăm și noi la rândul nostru să aducem performanțe bune”.

Întrebare: Locul 3 pe națiuni e bine, nu, după Germania și SUA?

G.I: „Da, este foarte bine. Ne-am clasat între cele mai bune țări din lume și suntem foarte bucuroși pentru acest rezultat”.

Întrebare: V-ați clasat destul de bine, top 3 cele mai bune viteze înregistrate.

M.T: „Am avut aproape la fiecare manșă viteze în top 3, peste 133 de km la oră, aproape 134. Ne-am străduit. După acest rezultat, putem începe să sperăm pentru următoarea ediție de Jocuri. Avem timp încă 4 ani să ne pregătim. Am reușit chiar și așa, fără pârtie la noi acasă, să acumulăm destulă experiență ca să ne putem lupta cu alte națiuni care au pârtie, dar ne descurcăm și fără”.

Întrebare: V-ati dori ca România să beneficieze de o pistă de bob omologată?

M.T: „Ar fi un lucru extraordinar. Dacă am avea o pârtie în țară, am putea să punem bazele unui lot românesc de bob foarte bun, poate cu mai multe echipe cum au și nemții. Ar fi un mediu mai competitiv”.

Echipajul României de bob 4 persoane, pilotat de Mihai Tentea, cu George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu și Andrei Nica împingători, a încheiat competiția pe locul 17. România a obținut singura medalie la Jocurile Olimpice de iarnă în 1968, fiind adusă de Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe la bob două persoane.