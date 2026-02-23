Parlamentul European suspendă acordul UE - Statele Unite, după ultimele tarife ale lui Trump și după decizia Curții Supreme din SUA

1 minut de citit Publicat la 17:25 23 Feb 2026 Modificat la 17:26 23 Feb 2026

Acordul comercial UE-SUA a fost suspendat. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Parlamentul European a suspendat luni acordul comercial UE-SUA, în contextul în care ultimele tarife anunțate de Donald Trump, după anularea taxelor sale la Curtea Supremă a Statelor Unite, pun la îndoială validitatea înțelegerii convenite 2025.

Curtea Supremă a decis, săptămâna trecută, că unele dintre tarifele impuse în 2025 importurilor în SUA de liderul de la Washington sunt ilegale.

După hotărârea instanței, Trump a anunțat noi taxe de 15% la importuri.

Acordul UE-SUA fost încheiat în iulie 2025 de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președintele american, după săptămâni de negocieri și amenințări tarifare continue din partea Washingtonului.

Considerat de mulți ca fiind în defavoarea Europei, pactul limitează tarifele americane asupra importurilor din Uniune la nivelul de 15%. În paralel, majoritatea bunurilor din SUA pot intra în țările blocului fără a fi supuse taxelor vamale.

Deputații europeni au mai suspendat anterior acordul, după ce Trump a amenințat cu tarife vamale mai multe țări ale Uniunii, dacă acestea se opun intenției sale de a dobândi Groenlanda.

Lucrările parlamentare în legătură cu acordul au fost reluate ulterior.

Un vot asupra acestuia era planificat marți, dar acest lucru nu mai e posibil după decizia de suspendare luată luni.

Cum s-a ajuns la suspendarea Acordului comercial UE-SUA

Luni după-amiază, negociatorii Parlamentului s-au reunit pentru o întâlnire extraordinară cu Maros Sefcovic, șeful Comisiei pentru Comerț a UE.

Anterior, acest oficial a purtat o convorbire video cu omologii săi din G7, încercând să tempereze tensiunile provocate de ultimele tarife anunțate de la Washington.

"Am reiterat că respectarea deplină a acordului UE-SUA este primordială. Rămân în contact cu omologii mei pentru a obține asigurări", a declarat Sefcovic pe X după întâlnire.

De la revenirea lui Trump la putere, Washingtonul a recurs la o strategie comercială agresivă care vizează relocalizarea industriei americane și creșterea veniturilor Trezoreriei.

Însă judecătorii Curții Supreme au conchis, vinerea trecută, că președintele american și-a depășit atribuțiile, impunând discreționar tarife vamale fără implicarea Congresului, în temeiul unei legi rezervate urgențelor naționale.