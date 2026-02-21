Un schior a fugit în pădure după ce a ratat aurul la slalom: „Aveam nevoie doar de puțin timp pentru mine”

Sportivul își dorise să dedice cursa bunicului său, care a murit chiar în ziua ceremoniei de deschidere. Foto: Getty Images

Atle Lie McGrath a reacționat neașteptat după ce a pierdut medalia de aur în proba masculină de slalom, la Bormio. Mai întâi și-a aruncat bețele de schi cât de departe a putut, apoi s-a retras în pădure, departe de pârtie, scrie The Guardian.

„Aveam nevoie să mă îndepărtez de tot”, a spus el. „Am crezut că o să găsesc liniște, ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că fotografii și poliția m-au găsit în pădure. Aveam nevoie doar de puțin timp pentru mine.”

Pentru sportivul de 25 de ani, miza era uriașă. Își dorise să dedice cursa bunicului său, care a murit chiar în ziua ceremoniei de deschidere. Într-o ninsoare puternică, prima manșă i-a ieșit aproape perfect: 56,14 secunde, timp care îl plasa în frunte, cu un avantaj de 0,59 secunde față de campionul mondial elvețian Loïc Meillard. Mai mulți rivali, printre care și Lucas Pinheiro Braathen, câștigătorul slalomului uriaș, abandonaseră deja.

McGrath a ratat o poartă și a ieșit din concurs

Aurul părea la îndemână. Însă în manșa secundă, McGrath a ratat o poartă și a ieșit din concurs. „De obicei sunt un tip care are perspectivă asupra lucrurilor”, a spus el. „Dacă nu schiez bine într-o cursă, îmi pot spune că sunt sănătos, că familia mea e sănătoasă și că oamenii pe care îi iubesc sunt aici. Asta e un lucru bun. Dar acum nu a fost așa. Am pierdut pe cineva pe care îl iubesc foarte mult și asta face totul mult mai greu.”

Imaginile TV l-au surprins întins pe spate, la marginea pârtiei, ducându-și mâinile la față, înainte să pornească spre pădure. „Un amestec de șoc și de toate celelalte emoții”, a explicat el. „Nu am mai trăit așa ceva. Nu e cel mai greu moment din viața mea, dar e cel mai greu din carieră. Speram să închei această perioadă dificilă cu ceva bun.”

Născut în Vermont și mutat în Norvegia la vârsta de doi ani, McGrath a spus că moartea bunicului nu i-a afectat concentrarea. „În ultimele două săptămâni m-am străduit să mă controlez, cu tot ce s-a întâmplat, și am fost atât de mândru de prima manșă de azi”, a declarat el. „M-a afectat enorm, dar nu mi-a afectat concentrarea. Sincer, cred că el a fost motivul pentru care am reușit să conduc după prima manșă și cu un avantaj atât de mare. E nevoie de mult curaj să stai acolo, să te gândești la el și să vrei să performezi când totul pare atât de mic.”

”Am schiat atât de bine și totuși nu a fost suficient. Asta doare cel mai tare”

Victoria i-a revenit lui Meillard, cu un timp cumulat de 1:53,61. Elvețianul a spus despre rivalul său: „Atle ar fi meritat și el. A fost cel mai bun schior al sezonului. Dar asta e parte din slalom, parte din sport.”

Pentru McGrath rămâne dezamăgirea ratării unei șanse uriașe. „E greu să mă gândesc că data viitoare când voi putea schia la Jocurile Olimpice voi avea 29 de ani”, a spus el. „Mi-am oferit astăzi cea mai bună șansă posibilă. Am schiat atât de bine și totuși nu a fost suficient. Asta doare cel mai tare.”

„Am nevoie de timp să procesez totul și va fi extrem de greu. Dar sunt înconjurat de oameni extraordinari, care mă iubesc și pe care îi iubesc. Mă bucur că sunt aici pentru mine. Mi-am petrecut timpul în pădure, acum îl voi petrece cu cei pe care îi iubesc. Asta e tot ce am nevoie.”