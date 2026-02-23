NYT: Iranul plănuiește să atace baze americane din Europa şi Orientul Mijlociu, dacă Trump atacă Teheranul

„Iranul poate lucra prin intermediul unor intermediari pentru a efectua atacuri teroriste", avertizează experții. FOTO: Hepta

Oficialii americani și alți oficiali occidentali din domeniul securității declară că monitorizează semnele din ce în ce mai îngrijorătoare conform cărora Iranul planifică atacuri dacă președintele Trump ordonă acțiuni militare la scară largă, potrivit The New York Times.

„Dacă campania militară americană împotriva Iranului este existențială pentru liderul suprem și cei mai înalți membri ai Gărzilor Revoluționare Islamice, mă aștept ca Teheranul să ordone atacuri teroriste în străinătate, inclusiv în Europa”, a declarat Colin P. Clarke, directorul executiv al Centrului Soufan, o firmă de informații și consultanță din New York.

Aceste îngrijorări apar în contextul în care Ministerul de Externe de la Teheran a anunțat sâmbătă că Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene drept organizații teroriste.

Există îngrijorări în rândul oficialilor din domeniul serviciilor de informații și antiterorism că Teheranul ar putea înrola militanți houthii din Yemen pentru a relua atacurile asupra navelor occidentale din Marea Roșie. Există, de asemenea, îngrijorări în Europa că celule Hezbollah sau chiar Al-Qaeda sau afiliați ar putea primi ordin să atace bazele sau ambasadele americane. Un oficial american de rang înalt a declarat că analiștii guvernamentali urmăresc activități și planuri, dar că nu este clar ce ar putea declanșa un atac.

„Iranul poate lucra prin intermediul unor intermediari pentru a efectua atacuri teroriste care vor crește costurile oricărei campanii militare americane”, a spus Clarke.

Incertitudinea complică și mai mult planificarea războiului de către administrația Trump. Ambiguitatea din jurul obiectivelor încă nedeclarate ale administrației Trump - opțiuni variind de la lovituri limitate împotriva țintelor militare până la răsturnarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei - ar putea determina guvernul iranian să considere o ofensivă condusă de americani ca o amenințare existențială.

Iranul ar putea escalada un potențial conflict

Prin urmare, Iranul ar putea escalada conflictul împotriva Statelor Unite și Israelului în moduri în care nu a făcut-o în timpul atacurilor lor din iunie sau după ce armata americană l-a asasinat pe generalul Qassim Suleimani, șeful Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, în 2020.

Ca parte a unei consolidări militare în Orientul Mijlociu în ultimele săptămâni, Pentagonul a trimis rapid baterii Patriot suplimentare și alte sisteme de apărare antirachetă pentru a ajuta la protejarea celor 30.000 până la 40.000 de soldați americani staționați în regiune. Dar un atac terorist ar viza probabil ținte mai puțin bine apărate.

Un oficial occidental de rang înalt a declarat că Statele Unite și aliații săi din Europa și Orientul Mijlociu erau conștienți de amenințarea potențialelor „răspunsuri hibride” - inclusiv atacuri teroriste - și că guvernele occidentale „revizuiesc continuu” rapoartele de informații privind aceste amenințări.

Vineri, cel mai important democrat din Comitetul Forțelor Armate al Senatului a avertizat administrația Trump cu privire la riscurile atacării Iranului în următoarele zile.

„Atacurile militare asupra Iranului ar risca să declanșeze un război regional mai amplu, să pună în pericol forțele americane din Orientul Mijlociu și să destabilizeze piețele globale în moduri care ar afecta americanii de rând”, a declarat senatorul Jack Reed, democrat din Rhode Island, într-un comunicat.

„Înainte de a fi luată în considerare orice acțiune militară, președintele Trump trebuie să se prezinte în fața poporului american, să explice de ce ar fi necesar orice conflict, să fie sincer cu privire la riscuri și costuri și să prezinte o strategie clară cu un scop final definit”, a spus Reed.

Specialiștii în securitate avertizează, de asemenea, că un atac asupra Iranului ar fi semnificativ mai complex decât operațiunea militară din Venezuela din ianuarie pentru capturarea președintelui Nicolás Maduro și ar putea atrage Statele Unite într-un conflict prelungit.

Deși reprezentanții Iranului în regiune - Hamas, Hezbollah, Houthii și guvernul președintelui Bashar al-Assad din Siria - au fost înfrânți sau înlăturați în ultimul an, ceea ce rămâne reprezintă încă o amenințare potențială semnificativă pentru americani și interesele americane, în special în Orientul Mijlociu, spun oficialii americani și occidentali.