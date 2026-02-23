Tot mai multe școli renunță la cravate și sacouri, în Marea Britanie. Ce sunt ținutele „active” care înlocuiesc uniformele tradiționale

O mișcare amplă a apărut în Marea Britanie pentru a introduce îmbrăcăminte școlară mai practică. FOTO: Profimedia Images

Școlile din Marea Britanie renunță tot mai des la tradiționalele sacouri și cravate în favoarea unor uniforme mai confortabile, precum tricouri polo și jachete sport, pe fondul criticilor că ținutele formale sunt incomode, afectează elevii cu nevoi speciale și nu au un impact real asupra disciplinei sau performanței școlare.

O profesoară a declarat pentru BBC că școala la care predă are o politică strictă privind uniformele, unde elevii pot ajunge în detenție dacă își uită în mod repetat cravata sau își vopsesc unghiile.

„Trebuie să stăm la ușă și să salutăm elevii doar pentru a verifica dacă poartă uniforma corect, dacă au cămășile băgate în pantaloni și dacă arată elegant și gata să învețe”, spune profesoara. „Pur și simplu pierdem timpul.”

Ea spune că verificările regulate ale uniformelor sunt deranjante pentru elevi și le dau profesorilor de lucru inutil.

O altă școală secundară din Derbyshire, Academia Alvaston Moor, renunță acum la sacouri și cravate în favoarea unei jachete negre, potrivite pentru orice vreme, și a unui tricou polo, începând din septembrie.

Profesoara cu care au vorbit jurnaliștii de la BBC au numit noua ținută „genială” politic. „Arată atât de confortabil și arată și elegant”, spune ea.

În prezent, învățarea nodării unei cravate pentru școala secundară este aproape un rit de trecere în Marea Britanie. De fapt, un studiu din 2020 privind politicile privind uniformele fiecărei școli secundare de stat din Scoția a constatat că 90% dintre acestea impuneau cravate, iar 66% impuneau sacouri.

Dar noua uniformă a Academiei Alvaston Moor pare să facă parte dintr-o mișcare mai amplă de a introduce îmbrăcăminte școlară mai practică. Susținătorii spun că acest lucru încurajează copiii să fie mai activi, este mai confortabil și le ușurează viața copiilor cu nevoi educaționale speciale și dizabilități (SEND) - dar alții susțin că uniformele tradiționale arată mai elegant și insuflă disciplină.

„Acest lucru nu este propice învățării copiilor”

O preocupare pe care o au unii părinți cu privire la îmbrăcămintea școlară tradițională este că sacourile, pe care unele școli le cer elevilor să le poarte în permanență, nu sunt întotdeauna potrivite pentru vreme.

O bunică din Leeds spune că nepoata ei de 11 ani „îngheață” adesea la școală purtând sacoul, în loc de un pulover: „Acest lucru nu este propice învățării copiilor.”

O fostă profesoară din Walsall spune că școala secundară unde lucra avea problema opusă - elevilor nu li se permitea de obicei să-și scoată sacourile, ceea ce îi lăsa uneori inconfortabil. O mamă a declarat că are o problemă similară cu fiul ei, care are ADHD și adesea se încălzește și simte claustrofobie în cămașa și cravata lui elegante.

Fiul ei nu este singurul. Uniformele școlare tradiționale pot fi adesea dificile pentru elevii cu nevoi speciale de învățare.

„Este de fapt o problemă mai mare decât își dau seama oamenii”, spune Duncan, din Devon, a cărui fiică adolescentă este autistă și are o tulburare de procesare senzorială, ceea ce înseamnă că este mai sensibilă la modul în care hainele se simt pe pielea ei.

Fiica sa a schimbat școala acum doi ani, iar unul dintre principalele motive a fost politica inflexibilă a școlii privind uniformele, spune el.

În rândul școlilor primare, presiunea pentru uniforme școlare mai practice este în mare parte menită să încurajeze activitatea fizică și joaca. Mai mult de jumătate dintre copiii cu vârste cuprinse între cinci și 16 ani nu respectau recomandările medicului șef de 60 de minute de activitate fizică pe zi în anul școlar 2023-2024, spune Sport England.

Un studiu la scară mică din 2012, realizat de cadre universitare australiene, a sugerat că fetele din școlile primare erau „semnificativ mai active” în timpul pauzelor și la prânz, când purtau uniforma sportivă, în loc de uniforma de iarnă. Un studiu din 2021 a fost mai puțin concludent, dar a sugerat că purtarea uniformelor sportive „poate aduce mici îmbunătățiri” ale nivelului de activitate pe parcursul zilei.

Academicienii și părinții resping, de asemenea, unele dintre principalele argumente în favoarea uniformelor mai tradiționale - de exemplu, că acestea încurajează un comportament mai bun și îi pregătesc pe elevi pentru piața muncii.

Unele școli au renunțat deja la sacouri și cravate în favoarea unei uniforme mai confortabile.

Un sondaj realizat în 2024 în rândul profesorilor, realizat de aplicația Teacher Tapp, a sugerat că mai puțini elevi de liceu purtau cravate decât în anul precedent.