Ambasada Ucrainei: Nicio şcoală cu predare integrală sau parţială în limba română nu va fi închisă în 2027

Reacția vine după ce în spațiul public românesc au reapărut informații „care nu corespund realităţii cu privire la reforma sistemului de învăţământ liceal din Ucraina”. sursa foto: Getty

Ambasada Ucrainei la București transmite că nicio unitate de învățământ cu predare integrală sau parțială în limba română nu va fi închisă în 2027, în contextul reformei sistemului de învățământ liceal din Ucraina, relatează Agerpres.

Reacția vine după ce, potrivit reprezentanței diplomatice, în spațiul public românesc au reapărut informații „care nu corespund realităţii cu privire la reforma sistemului de învăţământ liceal din Ucraina”.

„Ambasada Ucrainei în România observă în spaţiul informaţional al României reapariţia cazurilor de răspândire a unor informaţii care nu corespund realităţii cu privire la reforma sistemului de învăţământ liceal din Ucraina. Subliniem că nicio şcoală din Ucraina cu predare integrală sau parţială în limba română nu va fi închisă în anul 2027”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Ce spune Ambasada despre reducerea numărului de școli

Un prim „mit” menționat de partea ucraineană este afirmația potrivit căreia: „În 2027, numărul şcolilor cu predare în limba română în regiunea Cernăuţi se va reduce de la 20 la 4”.

„Reforma sistemului de învăţământ liceal nu prevede închiderea niciunei unităţi de învăţământ. Unităţile care nu vor deveni licee academice vor continua să funcţioneze ca gimnazii (clasele 1-9). În prezent, în regiune funcţionează 63 de unităţi de învăţământ cu predare integrală sau parţială în limba română, precum şi 11 filiale cu predare în limba română, care au statut deplin de instituţii educaţionale şi deservesc localităţi rurale îndepărtate. Niciun document oficial emis de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei sau de autorităţile locale nu prevede reducerea reţelei şcolare în anul 2027”, precizează ambasada, în replică.

Totodată, reprezentanții Ambasadei subliniază că „obiectivul reformei este creşterea calităţii educaţiei, modernizarea procesului de învăţământ, asigurarea accesului elevilor la specialitate relevante în ciclul liceal şi armonizarea structurii sistemului educaţional cu standardele europene prin introducerea sistemului de învăţământ de 12 ani”, precum şi că „dreptul la educaţie în limba maternă va fi garantat în mod continuu şi pe viitor”.

Dreptul de a studia în limba română

Un alt „mit” invocat este afirmația: „Copiilor din minoritatea română li se va retrage dreptul de a învăţa în limba română”.

„Constituţia Ucrainei garantează dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale (comunităţilor) de a beneficia de educaţie în limba lor maternă. Legea 'Privind minorităţile naţionale (comunităţile) din Ucraina' asigură posibilitatea de a dobândi studii în limba maternă, în paralel cu limba de stat. Elevii din comunitatea română vor putea în continuare să studieze discipline în limba română în instituţiile lor de învăţământ. Ucraina îşi respectă pe deplin toate obligaţiile internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor, inclusiv prevederile Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare. Statul promovează o politică transparentă şi prietenoasă, orientată spre integrarea în Uniunea Europeană cu respectarea deplină a standardelor europene. Reforma sistemului de educaţie din Ucraina, similară celor implementate în statele europene, nu restrânge drepturile, ci extinde oportunităţile - îmbunătăţeşte posibilităţile tinerilor de a obţine succes după finalizarea învăţământului secundar”, răspunde Ambasada Ucrainei.

Transfer „forțat” în școli ucrainene?

De asemenea, este respinsă afirmația potrivit căreia: „Reforma înseamnă transferul forţat al copiilor români în instituţiile de învăţământ cu predare în limba ucraineană”.

„Nu există şi nu va exista niciun ‘transfer forţat’ - decizia privind alegerea instituţiei de învăţământ pentru copil aparţine părinţilor. Reforma are ca scop crearea unei reţele de licee academice (clasele 10-12). Reforma se desfăşoară în instituţiile de învăţământ din întreaga Ucraina. În regiunea Cernăuţi, în prezent, clasele superioare există în 218 instituţii, iar începând cu 1 septembrie 2027 - vor exista în 59. Gimnaziile cu predare în limba română (clasele 1-9) vor continua să funcţioneze, iar elevii vor avea în continuare posibilitatea de a alege studii în limba română în comunitatea lor. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei, împreună cu Administraţia Militară Regională Cernăuţi, a desfăşurat consultări cu 19 comunităţi teritoriale, în urma cărora a fost aprobată reţeaua de licee academice cu predare în limba română. Scopul reformei - îmbunătăţirea calităţii studiilor şi crearea unui mediu educaţional modern, structurat conform standardelor UE”, mai susțin reprezentanții instituției.

Școlile rurale și acuzațiile de asimilare

În ceea ce privește afirmația: „școlile româneşti din mediul rural vor fi închise - copiii vor rămâne fără acces la studii”, ambasada arată că „nicio instituţie de învăţământ nu va fi închisă ca urmare a reformei - în cazul în care o instituţie nu va avea clase superioare (liceale), aceasta va continua să funcţioneze ca gimnaziu (clasele 1-9). Instituţiile de învăţământ din mediul rural rămân o parte esenţială a reţelei educaţionale. Ucraina finanţează şi va continua să finanţeze 11 filiale cu predare în limba română, cu un număr redus de elevi, care au statut deplin de instituţii de învăţământ şi deservesc comunităţile rurale îndepărtate. Pentru comunitatea română sunt prevăzute norme flexibile privind organizarea reţelei de licee şi asigurarea cu transport şcolar - ţinând cont de elementele specifice demografice şi geografice ale regiunii. Reţeaua indicativă a regiunii Cernăuţi, aprobată în prezent, cuprinde 13 licee, formate în urma unor consultări ample cu comunitatea locală. Reforma creează o reţea modernă şi accesibilă de instituţii de învăţământ pentru elevii din toate grupele de vârstă”.

În final, este respinsă și ideea că „reforma sistemului de învăţământ din Ucraina reprezintă o încercare de asimilare a românilor”.

Potrivit ambasadei, „Ucraina îşi construieşte politica educaţională pe principii de egalitate, respect şi diversitate culturală, la fel ca sistemele educaţionale ale statelor europene. Orice formă de asimilare a minorităţilor naţionale este strict interzisă prin legislaţia Ucrainei. Reforma sistemului de învăţământ este un element al armonizării cu standardele europene în contextul aderării la Uniunea Europeană şi nu reprezintă o politică etnică. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei colaborează în mod constant cu comunitatea românească, cu autorităţile de resort ale României, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi partenere. Administraţia Militară Regională Cernăuţi menţine un dialog permanent cu populaţia vorbitoare de limbă română din cele 19 comunităţi teritoriale ale regiunii. Scopul reformei este de a oferi tuturor copiilor şanse egale pentru studii aprofundate în ciclul liceal, astfel încât să se poată realiza cu succes în viaţă”.