Gavin Newsom vrea să candideze la președinția SUA. Ar înfrunta-o pe Kamala Harris

Publicat la 18:52 23 Feb 2026 Modificat la 18:52 23 Feb 2026

Gavin Newsom și Kamala Harris s-ar putea confrunta în competiția pentru nominalizarea democrată la Casa Albă în 2028. Foto: Getty Images

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a discutat cu CNN posibilitatea de a candida împotriva fostei vicepreședinte Kamala Harris în cursa pentru nominalizarea Partidului Democrat din SUA la Casa Albă, în 2028.

Newsom se află într-un turneu în care își promovează o carte, iar mișcarea este văzută în mediile politice drept un preambul la o viitoare campanie electorală.

"Ce se întâmplă dacă aceste cariere paralele se intersectează și se ciocnesc?”, a fost întrebat Newsom, într-un interviu difuzat duminică.

"Ei bine, eu sunt San Francisco acum, ea (Kamala Harris) este Los Angeles. Deci, există o mică distanță între noi. Știți, soarta va determina asta (eventuala confruntare electorală pentru nominalizare, n.r.)", a răspuns el.

"N-am stat niciodată în cale ambiției sale. Și nu cred că aș face-o nici în viitor", a adăugat guvernatorul.

"Dar dacă veți candida unul împotriva celuilalt pentru președinție?", a fost întrebat el, tranșant.

"Asta e soarta. Nu poți să știi, poți controla doar ceea ce poți controla", a evitat guvernatorul un răspuns direct.

Kamala Harris a povestit cum i-a cerut sprijinul lui Newsom, iar acesta nu a mai sunat înapoi

Gavin Newsom a fost deschis în ceea ce privește interesul său pentru cursa prezidențială din 2028.

La rândul său, Kamala Harris ar fi renunțat la candidatură pentru a-i succeda actualului guvernator al Californiei, dar a lăsat deschisă și posibilitatea unei candidaturi la președinție.

Harris a fost procuror districtual în San Francisco înainte de a fi aleasă procuror general al Californiei.

Ea a câștigat apoi un mandat în Senatul SUA și a fost vicepreședinte în administrația lui Joe Biden, fiind desemnată de Convenția Partidului Democrat să-l înfrunte, în 2024, pe republicanul Donald Trump în cursa pentru Casa Albă.

Gavin Newsom a fost primarul orașului San Francisco, înainte de a deveni viceguvernator, apoi guvernator.

În cartea sa, "107 Days" (107 zile, cu referire la durata campaniei sale prezidențiale, n.r.), Harris a povestit un episod în care l-a sunat pe Newsom pentru a-i cere susținerea, după ce Joe Biden a renunțat să candideze pentru Casa Albă.

Newsom i-a răspuns prin SMS "Sunt pe drum, te sun eu înapoi" și nu a mai apelat-o. Ulterior s-a scuzat, spunând că apelul a venit de pe un număr necunoscut.

Gavin Newsom spune că fiul său nu vrea ca el să candideze la președinție

În discuția cu CNN, guvernatorul a subliniat că va lua decizia eventualei candidaturi pentru nominalizarea prezidențială împreună cu familia sa.

"Fiul meu mi-a trimis un mesaj acum câteva luni, când a apărut un titlu care sugera că aș fi luat o decizie. I-am spus: 'Nu am decis, vom lua această decizie în familie.' Iar fiul meu mi-a răspuns 'Nu poți. Sunt prea tânăr. Trebuie să petreci mai mult timp cu noi'", a povestit el.

"Cum să te descurci într-o astfel de situație?", a încheiat el, lăsând răspunsul pentru o dată ulterioară.