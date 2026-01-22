Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, îl critică dur pe Trump, la Davos: „A distrus 80 de ani de alianţe. E alertă roşie pentru SUA”

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și președintele american Donald Trump, la Davos 2026. Sursa foto: Colaj Hepta

Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a criticat joi, cu prilejul unei intervenţii la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026, „distrugerea” de către administraţia preşedintelui Donald Trump a alianţelor create la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Nu este puţin lucru să distrugi mai mult de 80 de ani de alianţe. Este nevoie de decenii şi decenii pentru a construi încrederea, organizaţiile, arhitectura pe care se bazează toate acestea. Sunt suficiente câteva săptămâni, câteva tweet-uri, ore sau minute, câteodată, pentru a le distruge”, a afirmat guvernatorul Californiei.

„Distrugerea nu este forţă. Administraţia Trump este slăbiciune deghizată în forţă”, a insistat democratul american, care ar putea candida pentru Casa Albă în 2028.

Preşedintele Donald Trump a ţinut miercuri la Davos un discurs agresiv faţă de europeni, înainte de a anunţa în mod surprinzător un proiect de acord cu NATO referitor la Groenlanda.

„Am putea să ne pierdem Republica aşa cum o cunoaştem”

Guvernatorul democrat, un critic virulent şi regulat al preşedintelui republican, l-a comparat pe Trump cu o „specie invadatoare” în viaţa politică americană.

„Am putea să ne pierdem Republica aşa cum o cunoaştem”, a prevenit Newsom. „Ţara noastră a devenit de nerecunoscut în spaţiul câtorva luni. Este alertă roşie, roşie de semnalizare pentru Statele Unite”, a adăugat el.

Donald Trump „simte slăbiciunea ca nimeni altul. Aceasta este marea lui forţă, marele lui talent”, a apreciat Newsom, înainte de a chema la „ripostă” şi „să se răspundă lovitură după lovitură” preşedintelui american.