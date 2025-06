Trump spune că l-ar aresta pe Gavin Newsom: E extrem de incompetent. Răspunsul guvernatorului Californiei

Președintele Donald Trump a spus luni că l-ar aresta pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, marcând astfel o escaladare semnificativă a tensiunilor din Los Angeles, scrie Politico. Guvernatorul a răspuns, spunând că "acesta este un pas inconfundabil către autoritarism".

"Aș face-o dacă aș fi (țarul frontierei Tom Homan). Cred că ar fi minunat. Lui Gavin îi place publicitatea. A făcut o treabă groaznică. Îmi place Gavin Newsom. E un tip de treabă, dar e extrem de incompetent, toată lumea știe asta", a spus Trump.

Trump a făcut aceste declarații într-un scurt schimb de replici cu reporterii, luni, după un weekend marcat de proteste violente, în timpul cărora grupuri mari de demonstranți s-au ciocnit cu forțele de ordine.

Tensiunile au escaladat duminică seară, ca reacție la decizia lui Trump de a mobiliza, fără acordul guvernatorului, Garda Națională. Protestatarii au blocat o autostradă și au incendiat mai multe mașini, în timp ce forțele de ordine au recurs la gaze lacrimogene, gloanțe de cauciuc și grenade fumigene pentru a dispersa mulțimea. O jurnalistă australiancă a fost împuşcată în picior de un astfel de glonţ, chiar în timp ce transmitea în direct.

Deşi Tom Homan a afirmat că "nimeni nu este mai presus de lege" și a criticat lipsa de acțiune a guvernatorului în menținerea ordinii, Homan a precizat că administrația nu a discutat oficial despre arestarea lui Gavin Newsom.

Afirmația președintelui, că ar aresta un guvernator în exerciți, este cel mai recent episod din seria de dispute tensionate dintre Trump și Newsom. Deși a încurajat ideea arestării, Trump a adăugat totuși că îl "place" pe guvernator.

La rândul său, Gavin Newsom l-a provocat în mod public pe Homan, ironizându-l pentru imaginea de "tip dur".

"Veniți după mine. Arestați-mă. Hai să terminăm cu asta, durule", a declarat Newsom pentru NBC News în weekend.

Guvernatorul a recţionat, spunând că arestarea acestuia ar fi "un pas inconfundabil către autoritarism".

"Președintele Statelor Unite tocmai a cerut arestarea unui guvernator în exercițiu. Aceasta este o zi pe care am sperat că nu o voi vedea niciodată în America. Nu-mi pasă dacă sunteți democrat sau republican, aceasta este o linie pe care nu o putem depăși ca națiune - acesta este un pas inconfundabil către autoritarism", a scris guvernatorul pe X.

