O studentă din România arată cât o costă mâncarea și băutura în China, pe zi. Românii, șocați de diferențele de preț: „Așa ieftină?”

2 minute de citit Publicat la 11:03 29 Dec 2025 Modificat la 11:03 29 Dec 2025

O studentă româncă a arătat lumii cât cheltuie pe zi pentru mâncare în China. Sursa foto: TikTok/ Elenna.st

O tânără din România, care studiază în China, a stârnit reacţii în mediul online, după ce a arătat lumii cât cheltuie pe zi pentru mâncare. Clipul a devenit viral, nu pentru preparatele exotice, ci pentru preţurile mici la mâncare şi băuturi. Urmăritorii ei au rămas șocați de cât a cheltuit studenta în total.

Tânăra a atras atenția internauților după ce a publicat pe TikTok un clip în care a detaliat, pas cu pas, cât cheltuie într-o zi obișnuită de facultate. Videoclipul s-a viralizat rapid, iar motivul nu a fost neapărat viața din Asia, ci diferențele uriașe de preț care i-au surprins pe români.

Studenta și-a început dimineața mergând la facultate cu bicicleta, fără costuri suplimentare, deoarece beneficiază de un abonament lunar. Prima cheltuială a zilei a fost cafeaua, iar prețul a fost unul care a stârnit imediat reacții.

„Mi-am cumpărat un latte cu cocos, care a costat echivalentul a 6,15 lei”, a povestit ea.

O sticlă de apă costă 1,17 lei în China

La prânz, studenta a ales să mănânce chiar în campusul universitar, unde opțiunile sunt variate și accesibile.

„Am mâncat o clătită cu multe chestii în ea – pui, sosuri, de toate – pentru care am plătit 6,76 lei. Am luat și o sticlă de apă, 1,17 lei”, a explicat tânăra, arătând și bonul fiscal.

După terminarea cursurilor, o scurtă plimbare prin campus a fost însoțită de o altă mică achiziție: o cola de 600 ml, pentru care a scos din buzunar 2,46 lei.

Seara, cina a fost luată tot într-un spațiu destinat studenților.

„În China, cantinele sunt foarte mari. Am ales un pui japonez, exact ca în poza, și m-a costat 11,68 lei”, a mai spus ea.

La finalul zilei, studenta a făcut calculul total al cheltuielilor pentru mâncare și băuturi: 28,21 lei.

„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”

Suma a fost suficientă pentru a aprinde spiritele în secțiunea de comentarii, unde românii au reacționat cu ironie, frustrare și comparații directe cu prețurile din țară:

„28 de lei toată ziua?! Păi, în țară, dacă îți iei o apă și două foietaje cu brânză, s-au dus 50 de lei.”

„În România, cu 28 de lei maxim ajungeai până la facultate!”

„Sora mea, dacă intru la Mega Image și strănut, deja s-au dus 50 de lei.”

„O cola așa ieftină? La noi e 10 lei sticla aia!”

„De ce nu m-am născut în China, Doamne…?”

„Cu 28 de lei îmi iau trei ștrudele de la Lidl și o sticlă de apă.”

„Eu mi-am luat la școală o sticlă de apă și un croasant cu vanilie și am dat 10 lei, vere…”