Fox News: Putin și Zelenski s-ar putea suna pentru prima dată de la începutul războiului, după discuțiile cu Trump

Putin și Zelenski s-ar putea suna pentru prima dată de la începutul războiului, după discuțiile cu Trump. FOTO Facebook Volodimir Zelenski

Discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski ar putea duce la prima convorbire telefonică a liderului ucrainean cu Vladimir Putin în peste cinci ani, a declarat pentru Fox News o sursă familiarizată cu discuțiile. Potrivit sursei, aranjarea unor convorbiri telefonice directe între liderii celor două țări aflate în război ar fi o „victorie diplomatică” pentru președintele american.

„Trump pare a fi cel mai de succes mediator pentru că cei doi, Putin și Zelenski, se percep reciproc emoțional, iar aceasta este o provocare.”

Trump a confirmat duminică, într-o postare pe Truth Social, că a vorbit cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski și a descris conversația ca fiind „bună și foarte productivă”.

„Cred cu adevărat că avem elementele necesare pentru o înțelegere”, a declarat Trump reporterilor în timp ce stătea lângă Zelenski după sosirea acestuia în Florida duminică, adăugând că el crede că procesul „poate avansa foarte rapid”. „Cred că suntem în etapele finale ale discuțiilor și vom vedea”, a spus Trump. „Altfel, va continua mult timp. Fie se va termina, fie va continua mult timp, iar milioane de oameni vor fi uciși”, a adăugat președintele.

Întâlnirea din Florida a avut loc la câteva zile după ce Zelenski a mai declarat că a avut o „conversație bună” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, ambii fiind prezenți și duminică.

Pe măsură ce se apropia de întâlnirea de duminică, sursa a declarat că liderul ucrainean devenea nervos. „Zelenski este de obicei foarte nervos înainte de astfel de conversații cu președintele Trump”, a spus sursa. „Se concentrează mult timp și studiază notițele pe care Departamentul de Politică Internațională și Ministerul de Externe le pregătesc pentru el.”

Duminică a fost cea de-a treia întâlnire față în față între Trump și Zelenski de la revenirea lui Trump în funcție. În centrul discuțiilor s-a aflat un plan de pace în 20 de puncte, susținut de SUA, rezultat în urma a săptămâni de negocieri, care ar necesita un compromis din partea Kievului și Moscovei pentru a se angaja și, eventual, a discuta direct cu Zelenski, a declarat sursa.

„Singura problemă pe care o au este că Putin a refuzat să discute cu Zelenski din iulie 2020, când au vorbit despre scandalul Wagner și operațiunea eșuată de arestare a militanților ruși ai lui Wagner. După aceea, Zelenski a încercat în repetate rânduri să vorbească cu Putin, dar acesta a refuzat. Au existat oportunități pentru o conversație în august și septembrie 2024, dar acestea au dispărut din nou când Ucraina a invadat regiunea Kursk”, a declarat sursa.

Ultimul contact direct dintre cei doi lideri a urmat unei operațiuni ucrainene eșuate care a vizat mercenarii ruși ai Wagner. Informațiile ucrainene i-au atras pe mercenari în Belarus și au plănuit să-i intercepteze în drumul lor de la Minsk la Istanbul, înainte ca aceștia să fie arestați, potrivit The Kyiv Independent .

„Ultimul apel dintre Zelenski și Putin a avut loc în timp ce Ucraina încerca să captureze un grup de avioane de luptă rusești Wagner”, a declarat sursa. „Operațiunea a eșuat.”

Chiar înainte ca comunicațiile să se întrerupă complet, relațiile dintre cei doi lideri erau tensionate, a declarat sursa.

„Înainte de acel moment din 2020, apelurile dintre Zelenski și Putin nu au fost niciodată prietenoase și a existat întotdeauna tensiune între ei. În timpul discuțiilor, Putin a fost întotdeauna taciturn, iar Zelenski a încercat să stabilească o relație. Zelenski s-a comportat întotdeauna supus față de Putin și s-a prefăcut bine dispus, aproape ca și cum ar fi jucat un rol pe scenă”, a explicat sursa.

„Vorbea mult și citea din notițe, de frică să nu uite ceva. Uneori se încurca în cuvinte. Când Putin tăcea, Zelenski îl întreba mereu politicos: «Ce părere ai, Vladimir Vladimirovici?». Putin nu a fost niciodată vorbăreț”, a spus sursa.

La discuțiile din Florida, Zelenski a trasat o linie fermă în ceea ce privește garanțiile de securitate, insistând că Ucraina are nevoie de asigurări obligatorii din punct de vedere juridic din partea SUA pentru a descuraja viitoarele agresiuni rusești.

„Pentru noi, este foarte important să existe un semnal că dorim garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic”, a declarat Zelenski jurnaliștilor ucraineni sâmbătă. „Acest lucru depinde în primul rând de președintele Trump”, a adăugat el.

„Ucraina este dispusă să facă tot ce este necesar pentru a opri acest război”, a scris Zelenski, de asemenea, pe X în acest weekend.

„Pentru noi, prioritatea numărul unu, sau singura prioritate, este încetarea războiului. Pentru noi, prioritatea este pacea. Trebuie să fim puternici la masa negocierilor. Pentru a fi puternici, avem nevoie de sprijinul lumii: al Europei și al Statelor Unite.”