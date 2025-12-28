Antena 3 CNN Externe Întâlnirea de la Mar-a-Lago în imagini. Zelenski poartă cămașă și sacou, Trump l-a servit cu creveți în cocos

Întâlnirea de la Mar-a-Lago în imagini. Zelenski poartă cămașă și sacou, Trump l-a servit cu creveți în cocos

Adrian Dumitru
2 minute de citit Publicat la 23:04 28 Dec 2025 Modificat la 23:05 28 Dec 2025
Zelenski și Trump la poarta Mar-a-Lago
Foto: Profimedia Images

Un număr mare de oficiali ai administrației Trump era prezenți la întâlnirea cu Zelenski de la Mar-a-Lago, duminică.

Printre ei se numără Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, șeful militar al armatei SUA, Dan Caine, șeful adjunct de cabinet Stephen Miller și șefa de cabinet Susie Wiles.

Pe lângă acești oficiali, s-a alăturat discuțiilor și Jared Kushner.

Zelenski a declarat că, alături de el și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, delegația ucraineană care călătorește în Statele Unite îi include pe ministrul Economiei, Oleksii Soboliev, Andrii Hnatov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, adjunctul ministrului ucrainean de externe, Serhii Kisliția, și Oleksandr Bevz, consilier al președintelui Ucrainei.

Conform informațiilor din surse familiarizate, în meniu au fost cârnați în foietaj, griptură, cartofi prăjiți, creveți în cocos și biscuiți.

Trump s-a declarat încrezător că Putin „e serios” și „își dorește pacea”

„Cred că ambii președinți vor un acord și trebuie să-l terminăm (războiul n. red.). Nu e nimic mai important decât să încheiem acest război și cred că avem un acord bun pentru Ucraina, bun pentru toată lumea. Poporul (lui Zelenski – n. red.) este un popor foarte brav. Voi vorbi cu Vladimir Putin după această discuție.

Nu am termene limită. Termenul meu limită este să opresc acest război.

Vom avea garanții de securitate, țările europene vor fi implicate în protejarea Ucrainei, sunt oameni grozavi în Europa, toți vor să oprească acest război”, a spus Donald Trump după primirea lui Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago.

„Vă mulțumesc mult, domnule președinte, echipele noastre au făcut tot ce au putut și cred că au ajuns într-un punct foarte important cu ajutorul dumneavoastră. Sper că vom putea ajunge la pace cât mai repede posibil”, a spus și Volodimir Zelenski.

