„Războiul fie se termină, fie va continua la nesfârșit”. Concluzii după întâlnirea din Florida dintre Trump și Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns duminică în sala de dineu, decorată cu fresce, de la Mar-a-Lago, unde spera să obțină acordul președintelui Donald Trump pentru o versiune revizuită a unui plan de pace în 20 de puncte, care să pună capăt războiului din țara sa. După mai bine de trei ore de discuții, niciunul dintre cei doi nu a anunțat vreun progres major în efortul de a încheia conflictul declanșat de Rusia în 2022. Amândoi au subliniat că procesul este complicat și că va fi nevoie de mai mult timp. Totuși, spre deosebire de unele întâlniri anterioare, Trump l-a lăudat pe Zelenski și a rămas încrezător că pacea este aproape. „Chiar cred că suntem mult mai aproape, poate foarte aproape”, a spus președintele SUA, scrie CNN.

Echipele americane, ucrainene și europene vor continua să se întâlnească în următoarele săptămâni, posibil la Washington, a declarat Trump. De asemenea, este de așteptat să discute din nou cu Putin, care ar trebui să își dea acordul asupra termenilor oricărui potențial acord de pace.

Iată concluziile-cheie ale întâlnirii de duminică:

Războiul fie se încheie, fie continuă la nesfârșit

După ce a dat mâna cu Zelenski pe treptele de la Mar-a-Lago, Trump a insistat că nu are în minte niciun termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina. Totuși, a părut să sugereze că momentul de acum, în condițiile unor discuții intensive conduse de emisarul său Steve Witkoff și de ginerele său Jared Kushner, este cel mai prielnic pentru a încheia, în sfârșit, războiul care se apropie de patru ani.

„Cred că suntem în etapele finale ale discuțiilor și vom vedea”, a spus Trump, adăugând: „Ori se încheie, ori o să continue mult timp, și milioane de oameni în plus vor fi uciși.”

Trump s-a arătat frustrat de ritmul negocierilor și oscilează între a-l învinui pe Zelenski și pe Putin pentru incapacitatea de a opri conflictul. După ce declarase în campania din 2024 că va rezolva războiul într-o singură zi după preluarea mandatului, acum spune că este mai greu decât și-a imaginat, în parte pentru că nu a reușit să valorifice o relație personală apropiată cu Putin.

Întâlnirea de duminică, încheiată fără un anunț major, a părut să evidențieze aceste dificultăți.

„Există una sau două chestiuni foarte spinoase, foarte dificile, dar cred că ne descurcăm foarte bine”, a spus Trump după întâlnire. „Am făcut mult progres astăzi, dar, de fapt, l-am făcut în ultima lună. Nu e un proces de o zi; [e] ceva foarte complicat.”

El a oferit un calendar pentru momentul în care ar putea deveni clar dacă pacea este posibilă. „E posibil să nu se întâmple”, a spus Trump despre un acord de pace. „În câteva săptămâni, vom ști într-un fel sau altul.”

Putin a lipsit, dar nu a fost uitat

Putin nu a plecat din Rusia pentru o întâlnire la Palm Beach; în afară de vizita sa în Alaska pentru a se întâlni cu Trump în august, nu a mai fost în Statele Unite de ani buni. Însă absența lui fizică de la discuțiile de duminică nu a însemnat că prezența lui nu s-a simțit. Trump a vorbit cu liderul rus mai bine de o oră înainte să înceapă discuțiile cu Zelenski, într-un apel despre care Kremlinul a spus că a fost solicitat de președintele american. Trump a mai afirmat că va vorbi din nou cu Putin după întâlnirea cu Zelenski.

Un tipar i-a neliniștit în trecut pe susținătorii Ucrainei: înainte de a-l întâlni pe Zelenski, Trump stătea de vorbă cu Putin, iar asta schimba termenii întâlnirii ulterioare cu liderul ucrainean. Așa a fost în octombrie, când, după un apel cu Putin, Trump a refuzat să ofere Ucrainei noi rachete cu rază lungă, după ce anterior păruse deschis ideii.

De data aceasta, discuția cu Putin nu a împiedicat o întâlnire pozitivă cu Zelenski. Totuși, Trump l-a lăudat pe Putin într-un domeniu: modul în care a gestionat centrala nucleară de la Zaporojie, un punct sensibil important în negocieri.

„Președintele Putin lucrează, de fapt, cu Ucraina ca să o redeschidă”, a spus Trump. „E un pas mare, când nu bombardează acea centrală.”

Trump a spus că încă îl crede pe Putin serios în privința păcii. „Vrea să se întâmple. Vrea să vadă pacea”, a spus el. „Mi-a spus foarte ferm; îl cred.”

Ultimul 10% care mai e de rezolvat

Înaintea întâlnirii, Zelenski a declarat că 90% dintre termenii planului de pace fuseseră conveniți, reluând o cifră folosită și de oficiali americani. După întâlnire, Zelenski a utilizat aceeași estimare, deși Trump a spus că nu-i place să vorbească în procente.

Totuși, tocmai ultimul 10% s-a dovedit cel mai greu de rezolvat. Principalele blocaje includ soarta centralei nucleare și chestiunea concesiilor teritoriale. Trump a sugerat că ar fi mai bine ca aceste concesii teritoriale să fie făcute acum, înainte ca Rusia să avanseze și mai mult.

„O parte din acel teritoriu a fost luat. O parte e poate încă în joc, dar ar putea fi ocupat în următoarea perioadă, în câteva luni”, a spus el. „Și atunci nu e mai bine să faci un acord acum?”

Înainte de întâlnire, Zelenski a spus este dispus să supună orice acord de pace unui referendum (constituția Ucrainei cere ca orice modificare a granițelor naționale să fie supusă votului). Dar a spus că ar fi necesară o încetare a focului pentru a putea organiza un astfel de scrutin.

Rusia, care a lansat un nou val de atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei înaintea discuțiilor de duminică, a refuzat orice discuție despre un armistițiu. Iar în timpul apelului dintre Trump și Putin, cei doi lideri au exprimat că „împărtășesc, în general, puncte de vedere similare” potrivit cărora o pauză temporară a luptelor nu ar face decât să prelungească conflictul din Ucraina, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov. El a adăugat că, „având în vedere situația de pe linia frontului”, Ucraina ar trebui în curând să decidă ce face cu regiunea estică Donbas, teritoriul-cheie urmărit de Putin.

Trump a spus după întâlnirea cu Zelenski că „ne apropiem de un acord” privind soarta regiunii, pe care a numit-o „una dintre marile probleme”.

O relație complicată

De la prima lor întâlnire, dezastruoasă, din februarie, fiecare discuție dintre Trump și Zelenski din timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump a fost urmărită îndeaproape pentru tonul și dinamica ei. Niciuna dintre întâlnirile ulterioare nu a degenerat la fel, deși unele au fost descrise drept dificile în spatele ușilor închise.

Când l-a întâmpinat pe Zelenski la proprietatea sa din Palm Beach, Trump l-a lăudat. „Acest domn a muncit foarte mult, este foarte curajos, iar oamenii lui sunt foarte curajoși”, a spus Trump.

Zelenski i-a mulțumit, lucru remarcabil având în vedere că președintele SUA și vicepreședintele JD Vance îl mustraseră în februarie că nu ar fi fost suficient de recunoscător liderilor americani pentru rolul lor în mediere.

Trump a folosit Mar-a-Lago și în trecut pentru a cultiva relații mai personale cu omologii săi, inclusiv cu liderul chinez Xi Jinping și cu fostul premier japonez Shinzo Abe.

Deși acesta nu a părut scopul explicit al întâlnirii de duminică, Zelenski a venit la Palm Beach pentru că Trump își petrece sărbătorile aici, cadrul a fost mai puțin formal decât Biroul Oval sau sala de ședințe a Cabinetului de la Casa Albă. „A intrat și a spus: «Locul ăsta e superb»”, a povestit Trump despre Zelenski, la finalul întâlnirii. „Nu cred că mai vrea să meargă la Casa Albă.”