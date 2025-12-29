Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani, după un divorţ cu scandal. Noua soţie e cu 24 de ani mai tânără

Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani, după un divorţ cu scandal. Sursa foto: captură video

Cristian Gaţu, fostul mare handbalist român, s-a recăsătorit la 80 de ani. Cununia civilă a avut loc într-un cadru restrâns, la Primăria din Oradea. Soţia lui are 56 de ani.

Legendarul sportiv a divorţat anul trecut de fosta soţie, Tamara, după o căsnicie care a durat 53 de ani. Fosta parteneră de viaţă l-a acuzat de infidelitate şi a cerut despăgubiri de 500.000 de lei, plus o pensie lunară de 5.000 de lei.

Gaţu a câţtigat la apel, după ce, în prima instanţă, fosta soţie a avut ea câştig de cauză.

Cine este Cristian Gaţu

Cristian Gațu este dublu câștigător al Campionatului Mondial de handbal cu naționala României, la edițiile din 1970 și 1974. La Jocurile Olimpice, a câștigat o medalie de bronz în 1972, la Munchen, și una de argint, la Montreal, în 1976.

După ce a jucat fotbal la echipa de juniori a Clubului Sportiv Dinamo București, la 17 ani a debutat în handbal, la echipa de Divizia A a Clubului Sportiv Rapid, unde a fost transferat de la Școala Sportivă nr. 2 din București.

"În mod natural, pasiunea mea a fost mingea, de când m-am născut. Tatăl meu era ziarist de fotbal, iar sâmbăta sau duminica trebuia să scrie o cronică despre fotbal și atunci mă lua cu el. După câtva timp m-am îndrăgostit de minge, m-am îndrăgostit de o echipă care avea o stea mare în mijloc și se numea CCA (Clubul Central al Armatei - n.r.), am devenit deci stelist din fragedă copilărie și pe parcurs, normal, am început cu fotbalul.

Pe la 6 ani m-a dus tata, la centrul de pregătire al CCA și m-a prezentat lui Cornel Drăgușin, șeful centrului de copii al clubului CCA, care m-a introdus într-un joc cu copii mai mari decât mine. Mingea era mare, mă mai încurcam în ea. Și am plecat.

Dar am revenit după un an - un an și jumătate, la Dinamo, 10 ani am jucat la Dinamo, ajunsesem în lotul lărgit al României, care pregătea un turneu UEFA organizat în România", declara Cristian Gațu într-un interviu acordat Agerpres, în 2015.

A avut 212 prezențe în echipa națională a României cu care a cucerit medaliile de aur la Campionatele Mondiale de la Paris, din 1970, și de la Berlin, din 1974, după ce la CM din 1967, a fost medaliat cu bronz. A participat la Jocurile Olimpice de la München, în 1972, unde a cucerit medalia de bronz, și la JO de la Montreal, în 1976, unde a fost medaliat cu argint. Mai are în panoplia sa o medalie de bronz, cucerită la Campionatul Mondial din 1967 și o medalie de aur, obținută la Campionatul Mondial Universitar din 1969.

În total, a marcat 255 de goluri pentru naționala de handbal a României.

A primit titlul de Maestru Emerit al Sportului. În 2000 a fost distins cu Ordinul național 'Serviciul Credincios', în grad de ofițer. În septembrie 2007, a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea) în cadrul Ministerul Apărării Naționale. În 2009, a primit Ordinul 'Meritul Sportiv' Clasa I.

În luna martie 2020, fostul campion mondial la handbal masculin Cristian Gațu a suferit un accident vascular cerebral, fiind internat la Spitalul Militar din București. Operația chirurgicală la care a fost supus în urma acestui episod a fost un succes.