Un angajat la KFC a primit 80.000 de euro după ce s-a certat cu șeful lui

1 minut de citit Publicat la 11:24 29 Dec 2025 Modificat la 11:24 29 Dec 2025

Bărbatul ar fi fost obligat să lucreze un număr excesiv de ore din cauza „atitudinii rasiste” a managerului. Foto: Getty Images

Un francizat KFC din sud-estul Londrei, a fost obligat să plătească nu mai puțin de 70.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 80.000 de euro, după un manager a numit un angajat indian „sclav” și l-a forțat să muncească ore suplimentare, scrie BBC.

Madhesh Ravichandran, originar din statul indian Tamil Nadu, a început să lucreze la restaurantul KFC din West Wickham în ianuarie 2023.

Din nefericire, condițiile în care acesta a lucrat nu au fost tocmai cele mai bune. După doar două luni, cererea sa de concediu anual a fost respinsă, iar acesta l-a auzit pe șeful său, Kajan Theiventhiram, spunând unui coleg că va acorda prioritate angajaților din Sri Lanka, referindu-se la reclamant drept „acest sclav”.

Judecătorul tribunalului care a judecat cazul, Paul Abbott, a concluzionat că Madhesh Ravichandran nu a fost tratat corect și a fost supus unei discriminări directe pe criterii rasiale, hărțuirii legate de rasă și represaliilor.

La câteva luni după ce a auzit comentariile, Ravichandran și-a dat demisia, însă tribunalul a constatat că nu a fost desfășurată nicio anchetă reală privind acuzațiile sale.

Angajatul a fost „profund afectat și umilit”, iar refuzul concediului a fost „influențat semnificativ” de rasa sa, a declarat judecătorul.

Judecătorul Abbott a acceptat mărturia reclamantului potrivit căreia acesta a fost obligat să lucreze un număr excesiv de ore din cauza „atitudinii rasiste” a lui Kajan Theiventhiram față de el.

Reclamantul a primit despăgubiri în valoare de 66.800 de lire sterline, iar tribunalul a recomandat ca Nexus Foods Limited, compania care operează restaurantul KFC din West Wickham, să implementeze un program de instruire pentru toți angajații privind discriminarea la locul de muncă.