Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a primit mită de peste 200.000 de dolari și s-a amestecat în treburile statului

Kim Keon Hee că acceptase o mită somptuoasă

Procurorii au acuzat-o luni pe fosta Primă Doamnă sud-coreeană Kim Keon Hee că acceptase o mită somptuoasă, printre care opere de artă, bijuterii şi o poşetă de lux, în valoare totală de peste 200.000 de dolari, precum şi de ingerinţă în treburile statului, informează AFP.

Soţia preşedintelui destituit Yoon Suk Yeol fusese arestată în august pentru o serie de acuzaţii: manipularea pieţei bursiere, corupţie şi încălcarea legilor electorale.

Într-un anunţ făcut la finalul unei anchete de şase luni, procurorul Min Joong-ki a declarat că instituţiile sud-coreene „au fost grav zdruncinate prin abuzuri de putere” din partea lui Kim Keon Hee.

Fosta Primă Doamnă (2022-2025) „s-a amestecat ilegal în treburile statului, din culise, departe de ochii publicului”, a explicat procurorul Kim Hyung-geun.

Ei o acuză pe Kim Keon Hee că acceptase mită în valoare totală de 377,25 de milioane de woni (223.000 de euro) din partea unor oameni de afaceri şi politicieni.

De asemenea, ea ar fi primit două genţi Chanel şi un colier Graff din partea şefei Bisericii Unificării (secta Moon), Han Han ja, dar şi bijuterii de lux, o pictură a celebrului artist minimalist sud-coreean Lee Ufan, o poşetă Dior şi un ceas de mână.

Fostul preşedinte Yoon Suk Yeol a negat că era la curent cu aceste tranzacţii atunci când a fost interogat de anchetatori, „o afirmaţie pe care multora le vine greu să o accepte”, potrivit procurorului Kim Hyung-geun.

E pentru prima dată c ând un fost pre şedinte sud-coreean şi soţia lui se află ambii în deten ţie

La începutul lui decembrie, procurorii au cerut o pedeapsă de 15 ani de închisoare şi două miliarde de woni (1,4 milioane de dolari) amendă contra fostei Prime Doamne, estimând că aceasta s-a poziţionat "deasupra legii" şi "colaborase cu o organizaţie religioasă, punând astfel în pericol separarea dintre religie şi stat prevăzută de Constituţie".

Kim Keon Hee a negat toate acuzaţiile şi le-a calificat drept "profund injuste".

Fostul preşedinte Yoon Suk Yeol proclamase pentru scurt timp legea marţială în decembrie 2024, cufundând Coreea de Sud într-o criză politică. El a fost destituit, apoi arestat anul acesta pentru acuzaţii de insurecţie, pe care el le neagă.

Tribunalul ar urma să dea verdictul cu privire la Kim Keon Hee pe 28 ianuarie.