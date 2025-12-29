Grecia șterge din registrele academice 280.000 de „studenți eterni”

Tânără citind în fața clădirii Parlamentului din Atena, Grecia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Grecia urmează să elimine aproximativ 280.000 de studenți universitari pe termen lung din registrele academice, începând cu 31 decembrie, după ani de inactivitate în cadrul studiilor lor, potrivit Greek Reporter.

Aceasta reprezintă a doua etapă a unui plan mai amplu care vizează o problemă veche din sistemul de învățământ superior din Grecia. Studenții greci care s-au înscris la universitate și au rămas inactivi ani la rând – în unele cazuri chiar decenii – au primit din partea ministerului așa-numita „a doua șansă” de a-și finaliza studiile și cursurile necesare obținerii diplomei.

De la restaurarea democrației în Grecia, universitățile au permis în mod tradițional studenților să rămână înscriși mult timp peste durata normală a programului de studii. Această politică a fost inițial fundamentată pe idealuri de egalitate și acces deschis la educație, însă, în timp, a scos la iveală probleme structurale, sociale și economice profunde.

Ocupările de școli motivate politic, grevele profesorilor, vandalizarea spațiilor universitare și alte disfuncționalități au împiedicat funcționarea normală a instituțiilor, perturbând procesul educațional. În același timp, mulți studenți pe termen lung au profitat de beneficiile statutului de student, precum reduceri de 50% la transportul public, prețuri reduse la cinema și teatru, cazare gratuită în cămine și altele.

Așa-numiții „studenți eterni” sunt în număr de 280.000, în timp ce 35.000 de studenți care au rămas înscriși vor beneficia de „a doua șansă” de a rămâne sau de a reveni la facultate pentru a-și finaliza cerințele necesare obținerii diplomei.

Ministrul Educației din Grecia și „a doua șansă”

Ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a vorbit pentru Agenția de Presă Atena-Macedonia (AMNA) despre situația studenților pe termen lung și termenul-limită pentru eliminarea acestora din evidențe.

„Înțeleg pe deplin că orice schimbare într-un subiect atât de sensibil generează îngrijorări. Dar vreau să fiu clară: nu vorbim despre politici punitive și nici despre „epurări” ale studenților, ci despre un cadru modern, echitabil și funcțional, care aduce ordine fără a elimina oportunitățile”, a subliniat Zacharaki pentru AMNA.

Ministrul a exprimat opinia că menținerea studenților inactivi timp de decenii „a fost nedreaptă pentru toată lumea: pentru instituțiile care nu puteau planifica, pentru studenții activi care se străduiau și, mai ales, pentru tinerii noștri, care au rămas blocați, fără o legătură reală cu studiile lor”.

Zacharaki a menționat că intervenția legislativă privind studenții universitari greci pe termen lung s-a dovedit „necesară”, subliniind totodată că noul cadru „nu este rigid”.

„Prevede în mod explicit excepții și flexibilitate pentru cei care muncesc, pentru cei care au probleme de sănătate sau obligații familiale și sociale serioase. Nu îi tratăm pe toți la fel, ci pe toți corect. Aproximativ 280.000 de studenți inactivi vor fi eliminați din registre în perioada următoare.”

Oponenții măsurii avertizează însă că limitele stricte riscă să excludă studenții vulnerabili, care au nevoie de flexibilitate.

Așa cum a avertizat un profesor: „Disciplina fără sprijin nu este reformă; este abandon.”