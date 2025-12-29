Viscolul a crescut producția de energie eoliană. România a devenit exportator net de electricitate, de Crăciun

1 minut de citit Publicat la 12:04 29 Dec 2025 Modificat la 12:05 29 Dec 2025

Producția de energie eoliană a crescut semnificativ / sursă foto: Getty Images

Viscolul din ultimele zile a avut și un efect pozitiv pentru sistemul energetic al României. Producția de energie eoliană a crescut semnificativ, ajungând să reprezinte peste 30% din producția totală de electricitate la nivel național.

Pe fondul consumului mai scăzut din perioada sărbătorilor și al vântului puternic, România a devenit exportator net de energie încă din Ajunul Crăciunului.

De altfel, duminică, 28 decembrie, în jurul prânzului, România a exportat o cantitate de aproximativ 2.500 MW, o cantitate suficientă pentru a acoperi consumul a circa două milioane de locuințe.

Cu toate acestea, în anumite intervale, atunci când consumul intern a crescut, România a importat energie.

De exemplu, în a treia zi de Crăciun, seara, au fost importați aproximativ 300 MW de energie de pe piețele externe.

România are printre cele mai mici prețuri la energie din UE, potrivit Eurostat

Totdată, în acest context, potrivit unei analize recente Eurostat, România are printre cele mai mici prețuri la energie din UE, însă, cu toate acestea, în buzunarul oamenilor nu se simte așa.

În prima jumătate a anului 2025, prețurile la electricitate pentru gospodării au avut un preț de 19,2 euro pentru 100 kWh, ceea ce o plasează printre țările cu energie mai ieftină în termeni nominali.

Tariful în Bulgaria este 13 euro, iar în Ungaria 10,4 euro.

În acest clasament, România urcă mult în top și ajunge pe locul 5, cu un nivel de 32,4 PPS, peste media UE de 28,6 PPS, devenind una dintre țările unde electricitatea este mai scumpă în raport cu veniturile, scrie Euronews.