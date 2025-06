Polițiștii din L.A. au împușcat o jurnalistă australiană în timpul unui reportaj live. Momentul s-a viralizat pe rețelele sociale

O jurnalistă australiană, corespondentă a postului Nine News, afiliat al CNN în Australia, a fost împușcată în picior cu un glonț de cauciuc de polițiștii din Los Angeles, duminică, în timp ce relata de la protestele violente care au cuprins metropola americană.

Momentul, viralizat pe rețelele sociale, a avut loc chiar când jurnalista australiană relata despre evenimentele din Los Angeles.

„Poliția din Los Angeles avansează călare trăgând cu gloanțe de cauciuc spre protestatari”, poate fi auzită Lauren Tomasi spunând în timp ce dă un reportaj live. Câteva secunde mai târziu se aude un foc de armă, iar femeia se prinde de picior și țipă de durere.

Ulterior, colegul cameraman o întreabă dacă este în regulă, iar ea răspunde că este bine. Postul australian de știri a transmis ulterior că Tomasi a rămas cu o durere localizată, dar nu a suferit alte răni.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News



LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj