Garda Națională chemată de Trump intervine în Los Angeles după protestele violente legate de imigrație

Membrii Comandamentului Nordic al Gărzii Naționale au ajuns pe teren în Los Angeles, după ce președintele SUA, Donald Trump, i-a mobilizat ca răspuns la protestele izbucnite vineri împotriva acțiunilor poliției de imigrație, scrie CNN.

Aproximativ 300 de membri ai Gărzii Naționale din California sunt prezenți în oraș după două zile consecutive de proteste împotriva acțiunilor de aplicare a legii în domeniul imigrației, a declarat pentru CNN Izzy Gardon, directoarea de comunicare a guvernatorului Gavin Newsom.

Desfășurarea trupelor a fost confirmată și de Comandamentul Nordic prin mai multe postări pe rețelele sociale, însoțite de fotografii:

› Vezi galeria foto ‹

Memorandumul emis de președintele Trump a ordonat mobilizarea a 2.000 de membri ai Gărzii Naționale, conform Casei Albe.

Potrivit directorului adjunct al FBI, Dan Bongino, mai multe persoane au fost arestate în Los Angeles și New York, în timp ce autoritățile iau măsuri drastice împotriva demonstranților care obstrucționează activitățile de aplicare a legilor privind imigrația.

Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat că soldații Gărzii Naționale se află în Los Angeles pentru a menține pacea, pe fondul tensiunilor continue dintre autoritățile de imigrație și protestatari în acest weekend. Noem a spus că aceștia sunt acolo pentru a „asigura securitatea operațiunilor și pentru a se asigura că protestele sunt pașnice”, fără a oferi detalii despre activitățile lor pe teren.

Reprezentanta democrată Nanette Barragán a spus că i s-a comunicat să se pregătească pentru o prezență numeroasă a ofițerilor ICE în California în următoarele 30 de zile. Ea a adăugat că prezența Gărzii Naționale „va tensiona și mai mult situația”.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, l-a sunat pe președintele Trump vineri și au vorbit timp de aproximativ 40 de minute, potrivit biroului său. Sâmbătă, Newsom a criticat decizia lui Trump de a desfășura Garda Națională, avertizând că aceasta va agrava tensiunile, notează CNN.

Prezența Gărzii Naționale vine în contextul în care protestele din Los Angeles de sâmbătă seară s-au încheiat „fără incidente”, potrivit anunțurilor de la Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD). Totuși, LAPD nu are jurisdicție asupra orașului Paramount, unde protestatarii au manifestat „un comportament violent față de agenții federali și adjuncții șerifilor”, potrivit unui avertisment emis de Departamentul Șerifului din Los Angeles.

Gaze lacrimogene şi grenade zgomotoase au fost folosite pentru a dispersa protestatarii din Paramount, California, sâmbătă, iar patru persoane au fost arestate, potrivit unui membru al corpului legislativ, José Luis Solache.

Trump a transmis într- o postare pe X că administrația sa a trebuit să ia măsuri deoarece atât Newson, cât și primarul orașului Los Angeles sunt incapabili să oprească protestele împotriva imigrației.

„Dacă guvernatorul Gavin Newscum din California și primarul Karen Bass din Los Angeles nu își pot face treaba, lucru pe care toată lumea știe că nu îl pot face, atunci guvernul federal va interveni și va rezolva problema REVOLTE ȘI JAFURI, așa cum ar trebui rezolvată!!!”, a scris Trump într-o postare pe contul oficial White House X, postată inițial înainte de a ordona desfășurarea Gărzii Naționale.

Postarea a fost însoțită de fotografii ale protestelor și un portret al lui Trump sub sloganul „LEGE ȘI ORDINE”.

Un titlu de sub fotografii suna: „Fără milă pentru revoltele fără lege și jefuitori”.

