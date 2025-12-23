Construcții Erbașu a finalizat noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova – un proiect strategic pentru dezvoltarea regională

Construcții Erbașu marchează finalizarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură aeroportuară din sud-vestul României: noul terminal de pasageri al Aeroportului Internațional Craiova, un obiectiv strategic care contribuie semnificativ la modernizarea transportului aerian și la dezvoltarea economică a regiunii.

Cu o suprafață de 31.715 mp, terminalul a fost realizat pentru a răspunde celor mai actuale cerințe de eficiență operațională, siguranță și sustenabilitate, integrând soluții constructive și tehnologice moderne care permit optimizarea fluxurilor de pasageri și reducerea consumului energetic.

Un element important al proiectului îl reprezintă integrarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate instalată de 2,1 MW, care contribuie semnificativ la alimentarea cu energie a infrastructurii aeroportuare. Această soluție susține obiectivele de reducere a amprentei de carbon și eficientizare a costurilor operaționale, aliniind aeroportul la cerințele europene privind tranziția către energie verde.

Clădirea dispune de sisteme avansate de control și securitate, zone comerciale moderne, spații generoase destinate pasagerilor și personalului operativ, precum și echipamente de ultimă generație, menite să asigure o operare eficientă și sigură a aeroportului.

Un element definitoriu al proiectului îl reprezintă cele trei coridoare mobile de îmbarcare, cu o lungime maximă de 42 m fiecare, capabile să deservească simultan până la 228 de pasageri, facilitând îmbarcarea rapidă și confortabilă direct din terminal către aeronave.

În cadrul contractului, Construcții Erbașu a realizat și noua cale de rulare Alfa, o investiție esențială pentru fluidizarea traficului aeronavelor, cu o suprafață portantă de 3.054 mp și acostamente de 1.014 mp, contribuind astfel la creșterea capacității operaționale a aeroportului.

Noul terminal are o capacitate de procesare de până la 1.933.186 de pasageri anual, consolidând poziția Aeroportului Internațional Craiova ca hub regional de transport aerian și deschizând noi perspective pentru mobilitate, turism și mediul de afaceri.

Proiectul a fost realizat către Construcții Erbașu în asociere cu Grup Primacons și Váhostav SK, printr-o investiție cu finanțare europeană, implementată de Aeroportul Internațional Craiova, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj și al Ministerului Transporturilor.

Prin acest proiect, Construcții Erbașu își reconfirmă expertiza în realizarea de infrastructuri complexe și sustenabile, livrate la standarde ridicate de calitate și siguranță, și angajamentul de a contribui activ la dezvoltarea durabilă a României.





