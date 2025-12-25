Incident armat în Maryland: agenți ICE au deschis focul după ce o dubă a intrat în ei

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă din SUA (ICE) au fost implicați miercuri într-un incident armat în statul Maryland, în urma căruia un bărbat a fost împușcat, iar un altul a suferit răni ușoare, au declarat autoritățile, relatează Agerpres.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), agenții ICE desfășurau o operațiune în Glen Burnie, la sud de Baltimore, care viza „doi bărbați aflați ilegal în SUA”. Incidentul a avut loc în momentul în care agenții s-au apropiat de o dubă în care se aflau cei doi.

Când autoritățile s-au apropiat de vehicul, șoferul ar fi lovit mai întâi mașinile agenților, apoi a intrat direct în ofițerii ICE „în încercarea de a-i călca”, a comunicat DHS. În acel moment, agenții au deschis focul „pentru a se apăra cu armele lor de serviciu, atingându-l pe șofer”, se mai arată în declarație. Duba a continuat deplasarea și s-a izbit între două clădiri, iar pasagerul a fost rănit. Ambii bărbați au fost transportați la spital.

ABC News relatează, citând Departamentul de Poliție al comitatului Anne Arundel, că bărbatul împușcat se află în stare stabilă, iar celălalt nu a suferit răni grave. Poliția locală, care investighează incidentul, nu a oferit deocamdată detalii suplimentare.

Guvernatorul democrat al statului Maryland, Wes Moore, a transmis pe rețelele sociale că este „conștient de incidentul armat care a avut loc astăzi, în care a fost implicată ICE” și că biroul său colaborează cu oficialii locali pentru a obține mai multe informații și pentru a oferi sprijin.

La nivel federal, reacțiile nu au întârziat. Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a descris atacurile cu vehicule asupra agenților ICE drept „terorism intern”.

În ultimele luni, agenți federali de imigrare au fost implicați în mai multe confruntări, pe fondul intensificării operațiunilor ICE, în cadrul planului administrației președintelui Donald Trump privind deportările.

În septembrie, agenți ICE au împușcat mortal un bărbat despre care au susținut că a încercat să-i lovească cu mașina, deși imaginile de supraveghere și cele de pe camerele corporale au ridicat semne de întrebare asupra incidentului.