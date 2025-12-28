Culisele ședinței cu scandal de la CCR. De ce au ieșit din sală cei 4 judecători propuși de PSD

Președinta CCR, Simina Tănăsescu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Cei patru judecători propuși de PSD din cadrul Curții Constituționale care au părăsit duminică ședința în care se dezbătea subiectul pensiilor speciale ale magistraților au cerut „un studiu de impact” de la Ministerul Jusitiției legat de perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților, au precizat surse judicare pentru Antena 3 CNN.

Cei patru judecători au cerut astfel amânarea ședinței „până vine studiul”, conform surselor citate.

Guvernul Bolojan a aprobat noul proiect al legii pensiilor speciale pentru magistrați, care prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare la 65 de ani și stabilește că pensia nu poate depăși 70% din indemnizația netă din ultima lună de activitate. Documentul a primit aviz negativ din partea CSM.

Perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare propuse de guvern este de 15 ani.

Conform legii de organizare a CCR, dacă trei judecători cer amânarea, ședința se amână fără ca decizia să mai fie supusă la vot.

Simina Tănăsescu, președinta actuală a Curții Constituționale, a refuzat amânarea ședinței, până la primirea studiului de impact de la Ministerul Justiției, moment în care cei patru judecători au părăsit sala de ședință.

Judecătorii CCR Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Mihai Busuioc și Bogdan Licu (toți propuși de PSD) au cerut ca următoarea ședință să fie programată după 15 ianuarie, propunere refuzată de Tănăsescu.

Actuala președintă a CCR a propus ca viitoare ședință să aibă loc luni, 29 decembrie. Cei patru judecători propuși de PSD nu vor veni însă la această ședință, în condițiile în care, conform surselor Antena 3 CNN, unii dintre aceștia au deja „avion la prânz”.

În aceste condiții, în lipsa celor patru, ședința va fi programată cel mai probabil pentru 20-22 ianuarie, timp în care ar putea veni inclusiv și datele cerute de la Ministerul Justiției.

Blocajul de la Curtea Constituțională ține de procedură. Pentru ca CCR să poată vota, în sală trebuie să fie cel puțin șase judecători, adică două treimi din numărul total. La dosarul privind pensiile speciale ale magistraților, inițial au fost prezenți toți cei nouă judecători, însă înainte să se ajungă la vot, patru dintre ei – Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Mihai Busuioc și Bogdan Licu – au părăsit ședința. În lipsa lor, nu a mai existat cvorum de ședință pentru vot.

Curtea Constituțională a anunțat duminică, într-un comunicat, că „a decis continuarea deliberărilor în data de 29 decembrie 2025, ora 10:00, în cazul obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție, constatând lipsa cvorumului în cadrul ședinței de deliberare intervenită în data de 28 decembrie 2025”.

Textul legii inițiate de Guvern referitoare la pensiile speciale prevede următoarele modificări în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților:

stabilirea vârstei de pensionare, pentru personalul vizat de proiect, prin referire la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii;

instituirea vârstei de 49 de ani ca vârstă minimă de pensionare până la data de 31 decembrie 2026;

creşterea treptată a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați;

instituirea condiției de vechime în muncă de cel puţin 35 de ani, în mod eșalonat;

introducerea unui număr rezonabil de etape de eșalonare până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public de pensii, iar ulterior ultimei etape se va ajunge la vârsta de 65 de ani;

Proiectul mai prevede un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurare socială, realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării.