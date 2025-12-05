ÎCCJ decide vineri sesizarea CCR pentru legea care taie pensiile magistraților. CSM s-a opus deja noilor prevederi

2 minute de citit Publicat la 09:43 05 Dec 2025 Modificat la 09:48 05 Dec 2025

Curtea Supremă decide dacă sesizează CCR în privința legii care le taie pensiile. Imagine cu rol ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație şi Justiție decid, vineri, dacă reprezentanții acestei instanțe sesizează sau nu Curtea Constituțională în legătură cu proiectul de lege care modifică pensiile și condițiile de pensionare pentru magistrați.

Pentru promovarea rapidă a acestei legi, Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

"La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată ședința Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație şi Justiție (...) având ca obiect al ordinii de zi sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu", a comunicat instanța.

Tot pentru vineri, Opoziția a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură, dar fără legătură cu legea în cauză.

Magistrații CSM nu sunt de acord să primească la pensie doar 70% din ultimul salariu net

Marți a avut loc ședința comună a Camerei Deputaților şi Senatului, în care Guvernul şi-a angajat răspunderea asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x 522/2025).

Proiectul stabilește condițiile de pensionare a magistraților şi modalitatea de calcul a pensiei, proiectul fiind avizat negativ de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Textul Guvernului prevede următoarele modificări în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților:

stabilirea vârstei de pensionare, pentru personalul vizat de proiect, prin referire la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii;

instituirea vârstei de 49 de ani ca vârstă minimă de pensionare până la data de 31 decembrie 2026;

creşterea treptată a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați;

instituirea condiției de vechime în muncă de cel puţin 35 de ani, în mod eșalonat;

introducerea unui număr rezonabil de etape de eșalonare până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public de pensii, iar ulterior ultimei etape se va ajunge la vârsta de 65 de ani;

Proiectul mai prevede un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurare socială, realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării.

Cuantumul net al pensiei de serviciu este limitat la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate, înainte de data pensionării.

În plus, se modifică dispozițiile privind acordarea bonificației de 1% şi actualizarea pensiei de serviciu.

Aplicarea acestor dispoziții este restrânsă la persoanele cu decizii de pensionare sau care îndeplinesc condițiile de pensionare anterior intrării în vigoare a legii, respectiv fără a se lua în considerare vechimea împlinită după intrarea în vigoare a legii, pentru acordarea bonificației de 1%.

Proiectul de lege, care a făcut parte şi din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR.

În data 20 octombrie Curtea a stabilit că documentul este neconstituțional, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.