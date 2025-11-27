Surse: CSM a dat aviz negativ pe proiectul care taie pensiile magistrațior

1 minut de citit Publicat la 11:30 27 Noi 2025 Modificat la 11:40 27 Noi 2025

CSM a dat aviz negativ, joi, pentru proiectul pensiilor speciale. Foto: Getty Images

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ, joi, pentru proiectul pensiilor speciale, au declarat surse judiciare pentru Antena 3 CNN.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, prezent la ședința Consiliului, s-a abținut de la vot. Toți ceilalți magistrați care au votat s-au exprimat împotriva proiectului de lege.

Avizul CSM este obligatoriu, dar consultativ.

CSM s-a întrunit în ședință, joi, și a suplimentat ordinea de zi cu emiterea acestui aviz.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat acum două zile că se aşteaptă la un aviz negativ al CSM privind legea pensionării magistraţilor, el adăugând că există un pericol real ca România să piardă suma de 230 de milioane de euro.

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au adoptat, în majoritate, un punct de vedere prin care resping propunerea legislativă a Guvernului legată de modificarea pensiilor magistraţilor.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat, săptămâna trecută, în procedură de transparenţă decizională.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă. Totodată, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026. În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieşirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani.

România trebuie să rezolve, până în 28 noiembrie, chestiunea pensiilor magistraţilor, care este, potrivit oficialilor români, jalon de îndeplinit în PNRR, care poate costa pierderea a 231 de milioane de euro.