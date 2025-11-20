CSM anunță când va da avizul pe proiectul de lege care taie pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare

Consiliul Superior al Magistraturii a respins, miercuri, noua propunere pentru pensiile magistraților. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că a primit de la Ministerul Muncii proiectul de lege care modifică pensiile magistraților. CSM a precizat, de asemenea, că va transmite documentul către instanțele și parchetele din țară și va convoca adunările generale pentru exprimarea punctelor de vedere ale magistraților, după un calendar stabilit pentru data de 24 și 25 noiembrie. Apoi, plenul CSM se va întruni și va acorda avizul.

Primul proiect de lege care viza reforma pensiilor speciale a fost respins de Curtea Constituțională. Judecătorii CCR au motivat absența avizului CSM. Mai exact, Guvernul a solicitat avizul, dar nu așteptat să îl primească. Amintim că Executivul nu este obligat să țină cont de avizul CSM, dar trebuie să îl ceară.

Când va da CSM avizul pe reforma pensiilor magistraților

După ce a primit proiectul de lege, CSM a transmis că îl va transmite mai departe instanțelor și parchetelor și va convoca adunările generale pentru ca magistrații să-și expună punctele de vedere. După ce se va încheia acest proces, plenul CSM se va reuni și va da avizul, care pot fi unul favorabil sau de respingere.

„Consiliul a decis transmiterea proiectului către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea şi convocarea adunărilor generale în vederea exprimării punctelor de vedere ale magistraţilor, după un calendar stabilit pentru zilele de 24 şi 25 noiembrie 2025.

Ulterior transmiterii de către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea a punctelor de vedere exprimate şi centralizării la nivelul Consiliului, Plenul CSM se va întruni în vederea acordării avizului instituţional”, a transmis CSM.

Amintim că România are termen limită 28 noiembrie pentru a realiza această reformă care reprezintă un jalon din PNRR de care depind 231 de milioane de euro.

Ce prevede proiectul propus de Guvernul Bolojan

Potrivit documentului consultat de Antena 3 CNN, magistrații vor beneficia de o pensie de serviciu echivalentă cu cel mult 70% din ultimul venit net.

În proiect se precizează că o pensiile de serviciu ale magistraților vor reprezenta „55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”.

De asemenea, perioada de tranziție a fost prelungită la 15 ani, ceea ce înseamnă că se va reduce treptat vârsta de pensionare, magistrații ajungând să iasă la pensie la 65 de ani în 2041.

Documentul poate fi consultat AICI.

CSM: „Noi am spus 65% din brut”

Proiectul nu este pe placul CSM. Consiliul Superior al Magistraturii a respins, miercuri, noua propunere pentru pensiile magistraților, care prevede ca aceasta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani.

„Noi am spus 65% din brut. Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”, a declarat vicepreşedintele CSM, Claudiu Sandu.

Acesta susține că magistrații nu pot accepta „nerespectarea principiilor echitabilității”.

„Avem câteva mii de pensii, la momentul de față, mult mai mari decât salariul, împotriva cărora nu se face nicio intervenție legislativă, însă, țintește magistratul care este în activitate și care va duce greul, în următorii 20 de ani, până la vârsta de 65 de ani”, a mai spus vicepreședintele CSM.