Surse: Judecătorii CCR au respins în totalitate legea care le tăia pensiile speciale

De ce nu a primit avizul CSM legea pe care Bolojan și-a asumat răspundereaPublicat acum 4 minute
Avizul CSM trebuie dat, potrivit legii, în maximum 30 de zile, dar jurisprudența CCR a precizat în mai multe rânduri că intervalul trebuie să fie „rezonabil”.
CSM a luat act pentru prima dată de prevederile acestei legi pe 29 iulie, când, în virtutea colaborării instituționale, i-a fost prezentat un tabel cu principalele modificări și i-a fost solicitat un punct de vedere. CSM a refuzat însă să-l exprime, pe motiv că nu dorește să analizeze decât proiecte de lege ca atare, și nu drafturi.
O solicitare oficială din partea Guvernului a fost transmisă pe 22 august.
Pe 29 august, Guvernul a adoptat în ședință proiectul pe care și-a asumat răspunderea în Parlament pe 1 septembrie.
În sesizarea de neconstituționalitate, ICCJ a invocat faptul că CSM a avut prea puțin timp la dispoziție ca să analizeze și să emită avizul și că între data de 22 august, când s-a cerut avizul, și 29 august, când s-a adoptat în Guvern, proiectul a suferit „modificări semnificative”.
Surse: Judecătorii CCR au respins în totalitate legea care le tăia pensiile specialePublicat acum 14 minute
Potrivit surselor Antena 3 CNN, judecătorii CCR au respins în totalitate legea care prevedea reforma pensiilor speciale.
O astfel de decizie înseamnă că actualele prevederi ale legii nu mai pot fi reluate.
Potrivit surselor citate, decizia a fost luată pe formă, din cauza lipsei avizului CSM.
Tudorel Toader: Articolele neconstituținale nu mai pot fi reluatePublicat acum 1 ora si 26 minute
Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat la Antena 3 CNN ce se întâmplă în cazul unei respingeri la CCR.
"Pe de altă parte, daca se admite obiecția de neconstituționalitate pe fond, pe motive intrinseci, atunci este un principiu care spune ca o soluție legislativă declarată neconstituțională nu poate fi reluată ulterior, ceea ce înseamnă că acele soluții declarate neconstituționale nu mai pot fi reluate de legiuitor. De aceea, ziua de astăzi este importantă."
Ce prevede legea privind pensiile magistrațilorPublicat acum 1 ora si 27 minute
Potrivit legii pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni, iar cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%.
Prin reforma pensiilor de serviciu acordate acestora, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani.
„Până acum, pensia în magistratură era egală cu ultimul salariu, ceea ce nu se întâlnește nicăieri, nici în sistemele juridice europene, nici în sistemele de pensii obișnuite. Gândiți-vă că o persoană care merge pe contributivitate ajunge, la final de carieră, să aibă o pensie care reprezintă între 45% și 55% din ultimul salariu. Propunerea noastră este ca valoarea pensiei magistraților să nu depășească 70% din ultimul salariu. Acest lucru va face ca, față de pensia medie actuală din magistratură, care este de 4.800–5.000 de euro (ca să discutăm foarte deschis), pensia să coboare la aproximativ 3.500 de euro. Oricum, această pensie nouă va rămâne una foarte bună, raportată la pensia medie din România, care este de 550–600 de euro”, declara premierul Ilie Bolojan.
Pensiile magistraților au fost subiect de discuție și între președintele Nicușor Dan și liderii Coaliției. Acesta le-a cerut o formă mai relaxată a proiectului, cu o perioadă de 15 ani de tranziție și pensie de 75% din venit, însă, în final, Guvernul a adoptat varianta convenită în Coaliție.