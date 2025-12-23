Ce înseamnă o revizie corectă la mașină la început de an. Sursa foto: Freepik.com

Începutul de an este un moment potrivit pentru a face ordine nu doar în planuri și obiective, ci și în lucrurile practice, care țin de viața de zi cu zi. Pentru mulți șoferi, acest lucru înseamnă și o verificare atentă a mașinii. În lunile de iarnă, cu temperaturi scăzute și condiții dificile de trafic, o revizie corectă poate preveni probleme neplăcute și cheltuieli mai mari pe parcursul anului.

O revizie la început de an nu înseamnă doar o vizită formală la service, ci o evaluare completă a stării tehnice a mașinii. Printre primele lucruri verificate se numără consumabilele, iar aici intră și componente aparent simple, dar esențiale pentru funcționarea motorului, precum filtru aer Logan 3, un exemplu frecvent întâlnit în rândul mașinilor utilizate zilnic în oraș. Un filtru de aer curat contribuie la un consum mai eficient și la o funcționare mai bună a motorului, mai ales în sezonul rece.

De ce este importantă revizia de început de an

Revizia de început de an are un rol preventiv. În timpul iernii, mai multe sisteme ale mașinii pot fi afectate: bateria este solicitată mai mult, lichidele pot scădea sub nivelul optim, iar suspensia și frânele sunt puse la încercare de drumuri denivelate sau acoperite cu sare și nisip. O verificare completă ajută la identificarea din timp a problemelor care, lăsate nerezolvate, pot duce la defecțiuni serioase.

În plus, începutul de an este un moment bun pentru a planifica cheltuielile legate de întreținerea mașinii. O revizie corect făcută oferă o imagine clară asupra stării tehnice și ajută șoferii să evite surprizele neplăcute pe parcursul lunilor următoare.

Ce include o revizie corectă

O revizie auto nu este standardizată în mod absolut, dar există câteva elemente care nu ar trebui să lipsească. În primul rând, se verifică nivelul și starea uleiului de motor, precum și intervalul de schimb recomandat de producător. Uleiul vechi sau degradat poate afecta performanța motorului și crește uzura componentelor interne.

Urmează verificarea filtrelor: filtru de aer, filtru de ulei și, după caz, filtru de combustibil sau de habitaclu. Aceste piese sunt adesea ignorate, deși au un impact direct asupra confortului și siguranței. Un filtru de aer murdar poate reduce puterea motorului și crește consumul, indiferent dacă vorbim despre modele de mașini mai noi sau mai vechi, așa cum este filtru aer Golf 4.

Sistemele de siguranță și rulare

O revizie corectă la început de an trebuie să includă și verificarea sistemului de frânare. Plăcuțele și discurile de frână sunt supuse uzurii accelerate iarna, mai ales în traficul urban. Verificarea lor este esențială pentru siguranța la drum, indiferent de distanțele parcurse.

De asemenea, se verifică starea anvelopelor. Presiunea, gradul de uzură și eventualele deformări pot influența stabilitatea mașinii și consumul de carburant. Mulți șoferi aleg să păstreze anvelopele de iarnă până la începutul primăverii, dar este important ca acestea să fie într-o stare bună și adaptate condițiilor de drum.

Bateria și sistemul electric

Bateria este una dintre cele mai afectate componente în sezonul rece. Temperaturile scăzute reduc capacitatea de pornire, iar drumurile scurte în oraș nu permit întotdeauna încărcarea completă. O revizie la început de an ar trebui să includă testarea bateriei și a sistemului de încărcare, pentru a evita situațiile neplăcute în care mașina refuză să pornească.

Tot în această etapă se verifică sistemul de iluminare: faruri, stopuri, semnalizări. Vizibilitatea bună este esențială, mai ales în lunile de iarnă și început de primăvară, când condițiile meteo sunt schimbătoare.

Lichidele și confortul la bord

Un alt aspect important al reviziei este verificarea lichidelor: lichidul de răcire, lichidul de frână și lichidul de parbriz. Nivelul corect și starea acestora influențează atât funcționarea mașinii, cât și confortul șoferului. Un lichid de parbriz adecvat sezonului rece sau de tranziție este esențial pentru vizibilitate.

De asemenea, filtrul de habitaclu joacă un rol important în calitatea aerului din interior și, implicit, pentru confortul pasagerilor.

Revizia, o investiție, nu o cheltuială

Mulți șoferi privesc revizia auto ca pe o cheltuială inevitabilă, dar, în realitate, este o investiție în siguranță și fiabilitate. Problemele identificate din timp sunt, de regulă, mai ușor și mai ieftin de rezolvat decât defecțiunile apărute pe neașteptate.

Indiferent dacă mașina este nouă sau are câțiva ani de utilizare, o revizie corectă la început de an contribuie la prelungirea duratei de viață a componentelor și la menținerea unui nivel optim de performanță. Alocarea timpului necesar pentru o astfel de verificare nu doar că oferă liniște pe termen lung, dar ajută și la planificarea mai eficientă a întreținerii pe parcursul întregului an.