Ucrainenii s-au retras dintr-un oraș în Donețk și mai controlează doar două în regiune. „În ciuda pierderilor, rușii continuă ofensiva”

1 minut de citit Publicat la 19:42 23 Dec 2025 Modificat la 19:42 23 Dec 2025

Artilerist ucrainean pe frontul din Siversk, Donețk. Foto: Profimedia Images

Armata ucraineană a anunțat marți că s-a retras din orașul Siversk, în estul Ucrainei, în fața atacurilor trupelor ruse, care au revendicat capturarea acestei localități încă pe 11 decembrie, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Pentru a proteja viața soldaților noștri și capacitatea de luptă a unităților noastre, apărătorii ucraineni s-au retras din localitate”, a anunțat pe Telegram Statul Major al armatei ucrainene.

Potrivit acestei surse, soldații ruși „au reușit să avanseze datorită superiorității lor numerice și presiunii constante exercitate de mici grupuri de asalt în condiții meteorologice dificile”.

Trupele Moscovei „dispun de un avantaj semnificativ în termeni de efective și echipament și, în ciuda unor pierderi importante, își continuă operațiunile ofensive”, a adăugat Statul Major ucrainean.

Rusia a revendicat pe 11 decembrie capturarea orașului Siversk din estul Ucrainei, una dintre ultimele redute ale armatei ucrainene care împiedica înaintarea trupelor ruse în direcția marilor orașe regionale Kramatorsk și Sloviansk.

Siversk se află la aproximativ 30 de kilometri est de Kramatorsk și Sloviansk, ultimele două orașe importante rămase sub control ucrainean în Donbas, o regiune industrială și minieră pe care Rusia urmărește să o cucerească integral.

Cu o populație de aproximativ 11.000 de locuitori înainte de război, acest oraș este acum în mare parte distrus. Forțele ruse s-au apropiat de Siversk din trei direcții începând din septembrie, înainte de a străpunge defensiva ucraineană în noiembrie și decembrie, potrivit analiștilor militari.

Rusia, care ocupă circa 19% din teritoriul ucrainean, și-a accelerat avansarea în Ucraina în ultimele luni, revendicând inclusiv capturarea nodului logistic cheie de la Pokrovsk. Ea a realizat în noiembrie cea mai mare progresie a sa pe frontul din Ucraina din ultimul an, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza unor date furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).