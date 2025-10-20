Tudorel Toader, după decizia CCR: „Guvernul poate să reia proiectul de lege”

Tudorel Toader, fost ministrul al Justiţiei, a explicat că decizia CCR nu are efect juridic asupra Guvernului / Sursa foto: Profimedia Images

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat luni după-amiază, la Antena 3 CNN, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că reforma pensiilor magistraților este neconstituțională, că această hotărâre nu are efect juridic asupra Guvernului. El a explicat că Executivul poate să reia proiectul de lege.

Acesta a mai precizat că, în cazul în care premierul vrea să demisioneze, acesta este liber să o facă, însă Guvernul poate să reia acest proiect de lege al pensiilor magistrațiilor.

„Dumneavoastră știați de mult, de 6 la 3. Eu știam tot așa, din spațiul public, știam că se caută al cincilea (n.r. judecător CCR), dar nu se știe al cincilea de ce parte. Și, iată, îl vedem de partea celor care au admis obiecția.

Acum, revenind la fondul problemei, eu am înțeles tot de la dumneavoastră, din surse informate, că admiterea a fost pe procedură. Extrinsecă. Ei, cu avizul ăsta e simplă chestiunea: avizul e consultativ, adică CSM-ul putea să zică „da”, putea să zică „nu”. Guvernul nu era ținut, obligat, de ce a zis CSM-ul. Doar că Guvernul, inițiatorul legii, trebuia să ceară avizul, obligatoriu de cerut, dar nu e aviz conform, adică nu e obligatoriu să ții cont de el.

Îl ceri și aștepți, n-ai ce face, dar Guvernul poate să reia proiectul de lege.

Decizia Curții nu are efect juridic asupra Guvernului. Problema este dacă premierul vrea să demisioneze este liber să o facă, dacă guvernul vrea să demisioneze este liber să o facă, dar decizia Curții nu are efecte asupra guvernului”, a declarat Tudorel Toader, la Antena 3 CNN.

Luni după-amiază, judecătorii CCR au respins în totalitate legea care prevedea reforma pensiilor speciale.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, decizia a fost luată pe formă, din cauza lipsei avizului CSM.

Legea contestată de ICCJ la Curte prevedea reducerea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare.