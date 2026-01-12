Cutremur, în România, în noaptea de duminică spre luni. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Cutremur în România. Foto: Hepta

Un seism cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs, în România, în noaptea de duminică spre luni, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea - Prahova, la o adâncime de 133 km, la ora 05:39.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km N de Ploieţti, 48km SE de Braşov, 60km SE de Sfântu-Gheorghe, 63km NV de Buzău, 69km NE de Târgovişte, 93km SV de Focşani.

Altfel, şi vineri, s-a produs un cutremur, de 3,5 grade pe scara Richter. Adâncimea la care fost consemnat este de 105,4 kilometri.

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul de vineri a fost localizat în raport cu următoarele orașe: 40 de kilometri vest de Focșani, 70 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 70 de kilometri nord de Buzău, 84 de kilometri est de Brașov, 89 de kilometri sud de Bacău, 91 de kilometri sud-vest de Bârlad.