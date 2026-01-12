Șeful Fed susține că procurorii federali au deschis o anchetă penală împotriva lui pentru că l-a enervat pe Trump

Procurorii federali au deschis o anchetă penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat acesta duminică. Într-un videoclip în care a anunțat investigația, Powell a spus că Departamentul de Justiție al SUA a transmis instituției citații și a amenințat cu o inculpare penală din cauza unor declarații pe care le-a făcut în fața unei comisii a Senatului, referitoare la renovările unor clădiri ale Rezervei Federale, scrie BBC.

El a numit investigația „fără precedent” și a spus că crede că a fost deschisă pentru că l-a iritat pe Donald Trump, după ce a refuzat să reducă ratele dobânzilor, în ciuda presiunilor publice repetate din partea președintelui.

Șeful Fed este cel mai recent oficial care intră în conflict cu Trump și apoi se confruntă cu o anchetă penală din partea Departamentului de Justiție al SUA.

BBC a contactat Departamentul de Justiție și Casa Albă pentru un punct de vedere.

„Aici este vorba despre dacă Fed va putea continua să stabilească ratele dobânzilor pe baza dovezilor și a condițiilor economice sau dacă, în schimb, politica monetară va fi dictată de presiune politică ori intimidare. Am un respect profund pentru statul de drept și pentru responsabilitatea în democrația noastră. Nimeni, cu siguranță nici președintele Rezervei Federale, nu este mai presus de lege, dar această acțiune fără precedent ar trebui privită în contextul mai larg al amenințărilor administrației și al presiunilor continue”, a declarat Powell.

Trump a spus într-un interviu acordat NBC News, duminică, că nu avea cunoștință de investigația Departamentului de Justiție privind Fed. „Nu știu nimic despre asta, dar cu siguranță nu e prea bun la Fed și nu e prea bun nici la construit clădiri”, a spus el despre Powell.

Ancheta, pe care procurorii nu au confirmat-o, ar semnala o nouă escaladare în disputa continuă dintre Trump și Powell, pe care președintele l-a nominalizat pentru funcția de președinte al Fed în 2017.

Trump a amenințat în repetate rânduri că îl va demite pe Powell, pe care l-a criticat pentru faptul că nu a redus dobânzile atât de repede pe cât și-ar fi dorit președintele. În a doua jumătate a anului 2025, Fed a redus dobânzile de trei ori.

Președintele și-a acuzat constant predecesorul, Joe Biden, și nivelul dobânzilor pentru inflație și pentru creșterea costurilor în SUA.

Criticii au ridicat semne de întrebare că presiunile lui Trump pentru a-l îndepărta pe șeful Fed ar putea afecta autoritatea instituției de a stabili dobânzile independent de președinți.

Senatorul republican Thom Tillis din Carolina de Nord, membru al Comisiei de Banking a Senatului, a declarat că se va opune nominalizării înlocuitorului lui Powell de către Trump și oricărei alte numiri în Consiliul Fed „până când această chestiune juridică nu va fi pe deplin clarificată”.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren a spus că, în opinia ei, planul lui Trump este să-înlăture pe Powell de la conducerea Fed definitiv și să „instaleze o altă marionetă, care să ducă la capăt preluarea coruptă a băncii centrale a Americii”. „Această comisie și Senatul nu ar trebui să meargă mai departe cu niciun nominalizat al lui Trump la Fed, inclusiv pentru funcția de președinte al Fed”, a spus ea.

Potrivit New York Times, care a relatat prima despre anchetă, investigația împotriva lui Powell va fi supravegheată de Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Columbia.