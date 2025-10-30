Rezerva Federală a SUA a redus iar ratele dobânzilor, dar o declarație a președintelui Fed a provocat o undă de șoc pe burse

Rezerva Federală a SUA (Fed) a aprobat a doua reducere consecutivă a dobânzii de referință. FOTO: Getty Images

Rezerva Federală a SUA (Fed) a aprobat a doua reducere consecutivă a dobânzii de referință, însă președintele instituției, Jerome Powell, a provocat agitație pe piețe după ce a pus sub semnul întrebării posibilitatea unei noi reduceri în decembrie, scrie CNBC.

Prin votul de 10 la 2, Comitetul Federal pentru Operațiuni de Piață Deschisă al Rezervei Federale a redus rata dobânzii de politică monetară la un interval de 3,75%- 4%. În plus față de această măsură, Fed a anunțat că va încheia procesul de reducere a deținerilor sale de active la 1 decembrie.

Guvernatorul Stephen Miran a votat din nou împotrivă, preferând o reducere mai rapidă, de jumătate de punct procentual. Președintele Rezervei Federale din Kansas City, Jeffrey Schmid, ar fi dorit ca dobânda să nu fie redusă deloc. Miran este numit de Donald Trump, care a făcut presiuni asupra comitetului pentru o relaxare mai rapidă a politicii monetare.

Rata dobânzii de referință este reper pentru o gamă largă de produse financiare destinate consumatorilor, cum ar fi creditele auto, ipotecile și cardurile de credit.

Declarația emisă după ședință nu a oferit niciun indiciu cu privire la planurile pentru luna decembrie. La reuniunea din septembrie, oficialii au sugerat posibilitatea a trei reduceri de dobândă pe parcursul acestui an. Fed mai are o singură întâlnire programată în decembrie.

Powell a avertizat însă să nu se presupună că o nouă scădere este sigură la următoarea ședință. „În cadrul discuțiilor comitetului de la această întâlnire au existat opinii puternic divergente cu privire la direcția pe care să o urmăm în decembrie”, a declarat el în conferința de presă de după ședință. „O nouă reducere a ratei în decembrie nu este o concluzie dinainte stabilită. Departe de asta.”

El a adăugat ulterior că există „un cor tot mai puternic” printre cei 19 oficiali ai Fed care susțin ideea de a „aștepta cel puțin un ciclu” înainte de o nouă tăiere. În urma comentariilor sale, probabilitatea unei reduceri în decembrie a scăzut de la 90% la 67%, potrivit indicatorului FedWatch al CME Group.

Acțiunile, care crescuseră inițial după anunț, au pierdut teren odată cu declarațiile președintelui Fed, dar principalii indici bursieri și-au revenit treptat pe parcursul ședinței.

Reducerea dobânzii a venit într-un moment în care Fed a operat, practic, „în orb” din cauza lipsei de date economice recente. Cu excepția raportului privind indicele prețurilor de consum publicat săptămâna trecută, guvernul a suspendat toate colectările și publicările de date, ceea ce înseamnă că indicatori esențiali precum angajările non-agricole, vânzările cu amănuntul și alte date macroeconomice nu sunt disponibile.

În declarația emisă după ședință, comitetul a recunoscut incertitudinea cauzată de lipsa datelor, ajustând modul în care a descris starea generală a economiei. „Indicatorii disponibili sugerează că activitatea economică a continuat să crească într-un ritm moderat. Crearea de locuri de muncă a încetinit în acest an, iar rata șomajului a crescut ușor, dar a rămas scăzută până în august; indicatorii recenți sunt în linie cu aceste evoluții”, se arată în comunicat. „Inflația a crescut față de începutul anului și rămâne ușor ridicată.”

Fiecare dintre aceste formulări reprezintă ajustări față de declarația din septembrie, cea mai semnificativă schimbare fiind modul în care comitetul a caracterizat activitatea economică generală. În septembrie, FOMC spunea că activitatea „s-a temperat”.

Declarația a reiterat și îngrijorările oficialilor privind piața muncii, menționând că „riscurile negative pentru ocuparea forței de muncă au crescut în ultimele luni”.

Chiar și înainte de blocarea colectării datelor, existau semne că, deși concedierile au rămas limitate, ritmul angajărilor a rămas constant. În același timp, inflația a rămas considerabil peste ținta anuală de 2% a Fed. Raportul CPI publicat săptămâna trecută, menținut din cauza importanței sale pentru ajustarea pensiilor de securitate socială, a indicat o rată anuală de 3%, impulsionată de creșterea costurilor la energie și de mai multe produse afectate direct sau indirect de tarifele impuse de administrația Trump.

Fed încearcă să mențină un echilibru între ocuparea deplină a forței de muncă și stabilitatea prețurilor. În ultima perioadă, oficialii au semnalat o ușoară creștere a riscurilor din zona pieței muncii.

Fed rareori relaxează politica monetară în perioade de expansiune economică și piețe bursiere în creștere. Totuși, principalii indici, deși volatili, au atins recent o serie de maxime istorice, susținuți de evoluțiile pozitive ale marilor companii de tehnologie și de un sezon solid al raportărilor financiare.