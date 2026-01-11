Alertă de securitate la Instagram: Datele a peste 17 milioane de utilizatori, scoase la vânzare pe dark web

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web. Foto: Hepta

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web, după un posibil incident de securitate care nu a fost făcut public de companie.

Informația a fost semnalată de Malwarebytes, producător de soluții antivirus, care susține că hackerii oferă spre vânzare o bază de date consistentă ce conține informații sensibile ale utilizatorilor platformei.

Setul de date include nume de utilizator, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese fizice și alte detalii personale, suficiente pentru a fi folosite în campanii de phishing sau alte tipuri de fraude online, scrie Engadget.

Potrivit specialiștilor Malwarebytes, datele ar putea proveni dintr-un incident mai vechi, petrecut în 2024, care ar fi implicat API-ul Instagram. Nu este clar dacă breșa a fost remediată complet sau cât timp informațiile au fost accesibile.

Meta nu a emis până acum niciun comunicat oficial legat de acest posibil atac, deși legislația în vigoare obligă companiile să informeze atât autoritățile, cât și utilizatorii atunci când datele personale sunt compromise.

Experții în securitate recomandă utilizatorilor să își protejeze conturile prin activarea autentificării în doi pași sau folosirea passkey-urilor, metode care adaugă un nivel suplimentar de siguranță și reduc riscul accesului neautorizat.