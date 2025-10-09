Cel mai important bancher al Americii avertizează că piața bursieră se va prăbuși: ”E mult mai grav decât pare în prezent”

Jamie Dimon avertizează că piața bursieră se va prăbuși. FOTO: Getty Images

Piețele bursiere din Statele Unite riscă o scădere puternică, mai gravă decât pare în prezent, a declarat pentru BBC Jamie Dimon, directorul executiv al JP Morgan, cea mai mare bancă americană. Dimon a spus că este „mult mai îngrijorat decât alții” în legătură cu o corecție semnificativă a pieței, care, potrivit lui, ar putea avea loc „în următoarele șase luni până la doi ani”.

Într-un interviu rar și amplu, bancherul a afirmat, de asemenea, că Statele Unite au devenit un partener „mai puțin de încredere” pe scena mondială.

Deși a recunoscut că este „puțin îngrijorat” de inflația din SUA, Dimon a insistat că are încredere că Rezerva Federală își va păstra independența, în ciuda atacurilor repetate ale administrației Trump asupra președintelui instituției, Jerome Powell.

Dimon a făcut declarațiile în Bournemouth, în Regatul Unit, unde a anunțat o investiție de aproximativ 350 de milioane de lire sterline în campusul JP Morgan de acolo, precum și o investiție filantropică de 3,5 milioane de lire în organizații non-profit locale. Ministrul britanic de finanțe, Rachel Reeves, a salutat anunțul, spunând că investiția reprezintă „o veste fantastică pentru economia locală și pentru locuitorii din Dorset”.

Înainte de interviu, Dimon a participat la o întâlnire publică în campus, unde a purtat o ținută lejeră - cămașă deschisă la guler și blugi.

Vorbind despre economia Marii Britanii, el a lăudat-o pe Rachel Reeves, spunând că face „o treabă excelentă” și că este optimist cu privire la eforturile guvernului britanic de a stimula inovația și de a reduce birocrația. Totuși, referindu-se la tabloul economic mai larg, Dimon a avertizat că piețele bursiere americane sunt agitate. „Sunt mult mai îngrijorat decât alții”, a spus el.

El a adăugat că există „multe lucruri în lume” care creează o atmosferă de incertitudine, menționând printre factorii de risc situația geopolitică, cheltuielile bugetare și remilitarizarea la nivel global. „Toate aceste lucruri creează probleme la care nu avem încă răspunsuri”, a declarat el. „De aceea spun că nivelul de incertitudine ar trebui să fie mai ridicat în mintea oamenilor decât ceea ce am numi normal.”

O mare parte din creșterea rapidă a pieței bursiere din ultimii ani a fost impulsionată de investițiile în inteligență artificială (AI).

Miercuri, Banca Angliei a comparat situația actuală cu bula dotcom din anii ’90, avertizând că valoarea companiilor de tehnologie din domeniul AI „pare exagerată”, cu un risc tot mai mare de o „corecție bruscă”.

„Eu cred că AI este reală și că, per ansamblu, va aduce beneficii”, a spus Dimon. „La fel cum au făcut-o mașinile sau televizoarele – au schimbat lumea, dar majoritatea celor implicați în aceste industrii nu au avut succes.”

El a adăugat că o parte din banii investiți în AI „probabil se vor pierde”.

„Gloanțe, arme și bombe”

Securitatea globală a devenit o preocupare majoră pentru Dimon. În scrisoarea sa anuală către acționari, publicată la începutul anului, el avertiza că SUA ar rămâne fără rachete în doar șapte zile într-un eventual război în Marea Chinei de Sud.

Reflectând asupra modului în care lumea ar trebui să se pregătească pentru riscuri, el a spus că este nevoie de investiții militare mai mari. ”Oamenii vorbesc despre stocarea criptomonedelor; eu spun mereu că ar trebui să stocăm gloanțe, arme și bombe”, a declarat Dimon. „Lumea e un loc mult mai periculos acum, și prefer să fim pregătiți decât luați prin surprindere.”

Un alt risc important, considerat de mulți economiști, este presiunea exercitată asupra independenței Rezervei Federale, banca centrală a Statelor Unite.

Dimon a subliniat că independența băncii centrale este esențială, dar a spus că este dispus să-l creadă pe Donald Trump „pe cuvânt” atunci când afirmă că nu va interveni în deciziile Fed – chiar dacă președintele l-a numit pe Jerome Powell „idiot” și „nătâng” pentru că nu a redus dobânzile mai repede.

El a recunoscut că SUA au devenit „puțin mai de încredere” pe scena globală, dar a adăugat că anumite acțiuni ale administrației Trump au forțat Europa să reacționeze la subfinanțarea NATO și la lipsa de competitivitate economică.

Dimon a vorbit și despre posibilul progres în negocierile comerciale dintre SUA și India. El a spus că dorește „să aducă India mai aproape” și că un acord este aproape finalizat pentru reducerea tarifelor impuse asupra bunurilor indiene – sancțiuni introduse din cauza relațiilor comerciale ale Indiei cu Rusia, în special prin achizițiile de petrol. „De fapt, am vorbit cu mai mulți oficiali ai administrației Trump care mi-au spus că vor face acest lucru – și am fost informat că intenționează să-l ducă la capăt”, a declarat el.

Numele lui Jamie Dimon este menționat frecvent printre marile figuri din domeniul financiar despre care se spune că ar putea face tranziția spre politică. Înaintea realegerii lui Trump anul trecut, investitorul influent Bill Ackman a spus că Dimon ar fi „o alegere extraordinară” pentru funcția de secretar al Trezoreriei. Au existat, de asemenea, speculații despre o posibilă candidatură prezidențială.

Întrebat despre ambițiile sale politice, Dimon a spus că nu are astfel de planuri, adăugând că se concentrează pe menținerea JP Morgan ca „o companie sănătoasă și dinamică”. Totuși, a încheiat râzând: „Dacă mi-ați da președinția, aș accepta-o. Cred că m-aș descurca destul de bine.”