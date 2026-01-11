Maduro, mesaj din închisoarea din New York: "Suntem bine". Americanii sunt avertizaţi să plece de urgență din Venezuela

Nicolas Maduro. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Donald Trump / Truth Social

Nicolas Maduro, fostul preşedinte al Venezuelei, a transmis sâmbătă un mesaj din închisoarea din New York în care spune, prin intermediul fiului său, că "este bine". Totodată, Administraţia Statelor Unite şi-a avertizat cetăţenii să părăsească Venezuela imediat din cauza situaţiei instabile de securitate, la o săptămână după capturarea lui Maduro, potrivit AFP, scrie duminică Agerpres.



"Suntem bine. Suntem luptători", a declarat preşedintele venezuelean destituit, din centrul de detenţie Brooklyn din New York, potrivit unui videoclip în care fiul său spune ce i-a transmis fostul preşedinte, publicat sâmbătă de partidul de guvernământ din Venezuela.





Acuzaţi de trafic de droguri, printre altele, Nicolas Maduro şi prima doamnă Cilia Flores, care au pledat nevinovaţi la înfăţişarea lor de luni în faţa unui tribunal american, sunt încarceraţi de atunci în Statele Unite în aşteptarea următoarei audieri în instanţă, pe 17 martie.

#BREAKING -MADURO FROM A U.S. JAIL: “I'M DOING WELL”



Maduro’s son says his father told him he’s doing well behind bars despite the detention.



"The lawyers told us he's tough.



He said: 'Don't be sad, we're doing well.' We're fighters."#madurocaptured pic.twitter.com/OuYZl13jsm — Risav Bajpayi (@jurnorisav) January 11, 2026

Purtând pancarte pe care scria "Îi vrem înapoi", aproximativ o mie de susţinători au mărşăluit sâmbătă pe străzile din Caracas, scandând "Maduro şi Cilia sunt familia noastră".



Apeluri la demonstraţii în sprijinul liderului socialist demis sunt făcute zilnic de la operaţiunea militară americană din 3 ianuarie. Mobilizarea a fost mai mică sâmbătă, fără personalităţi proeminente din partidul de guvernământ, PSUV, prezente pentru a se adresa mulţimii.



Demonstraţia a coincis şi cu aniversarea învestirii lui Maduro pentru un al treilea mandat, în urma alegerilor din 2024 denunţate de opoziţie ca fiind frauduloase.



Televiziunea publică a difuzat imagini cu preşedinta interimară Delcy Rodriguez vizitând un târg agricol din Petare, un cartier emblematic din Caracas, unde a avut loc şi o mică demonstraţie în sprijinul lui Maduro.



"Nu ne vom odihni niciun minut până nu-l vom avea înapoi pe preşedinte. Îl vom salva, desigur că îl vom salva", a declarat Rodriguez.



În urma înlăturării surprinzătoare a lui Maduro, fosta vicepreşedintă Delcy Rodriguez a depus jurământul ca preşedinte interimar şi negociază pe mai multe fronturi cu Washingtonul, care vrea să exploateze vastele rezerve de petrol ale Venezuelei.



Guvernul său a "decis să înceapă un proces exploratoriu" în vederea restabilirii relaţiilor diplomatice cu Statele Unite, rupte din 2019.



În urma unei vizite a unor diplomaţi americani la Caracas, vineri, "administraţia Trump rămâne în contact strâns cu autorităţile interimare", a declarat sâmbătă un oficial al Departamentului de Stat.



Donald Trump a susţinut că a "anulat" un nou atac american asupra Venezuelei datorită "cooperării" Caracasului şi că Washingtonul intenţionează să-şi "dicteze" toate deciziile. Venezuela a replicat că nu este "nici subordonată, nici supusă" Washingtonului.



Sâmbătă, Departamentul de Stat al SUA a îndemnat toţi cetăţenii americani să nu călătorească în Venezuela şi i-a sfătuit pe cei deja aflaţi acolo să părăsească ţara imediat, invocând o situaţie de securitate "instabilă".



Departamentul de Stat a menţionat prezenţa unor "grupări de miliţii armate, cunoscute sub numele de colectivos, care instalează bariere rutiere şi percheziţionează vehicule în căutarea unor dovezi de cetăţenie americană sau de sprijin pentru Statele Unite".



"Alerta americană se bazează pe discursuri inexistente ce vizează crearea unei percepţii de risc care nu există", a replicat Caracasul într-un comunicat, adăugând că "Venezuela se bucură de calm, pace şi stabilitate absolute".



"Venezuela a început, în mod spectaculos, să-şi elibereze prizonierii politici. Mulţumesc", a comentat Donald Trump sâmbătă pe platforma sa Truth Social, referindu-se la anunţul făcut joi de preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez, fratele lui Delcy Rodriguez, privind eliberarea "multor prizonieri".



De atunci, zeci de familii ale membrilor opoziţiei şi activiştilor trăiesc în nelinişte şi în speranţa de a se reuni cu cei dragi.



Unii campează zi şi noapte în faţa centrelor penitenciare precum El Helicoide, o închisoare cunoscută, administrată de serviciile de informaţii, sau Rodeo I, la est de Caracas. Acolo, rudele au fost văzute aprinzând lumânări şi rugându-se în timp ce ţineau pancarte cu numele celor dragi închişi.



ONG-urile şi opoziţia au raportat până în prezent 21 de eliberări, dintr-o populaţie totală de deţinuţi care oscilează între 800 şi 1.200, conform ONG-urilor şi altor organizaţii.