Culisele misiunii „Absolute Resolve”. Maduro a fost urmărit pas cu pas din august de CIA. SUA știau unde era, ce mânca, ce animale avea

Trump a difuzat o imagine cu Maduro la bordul navei USS Iwo Jima. Sursă: Donald Trump / Truth Social

Operațiunea SUA „Absolute Resolve”, executată cu precizie tactică, prin care Maduro a fost scos din Venezuela a fost executată cu precizie tactic, scrie The New York Times. Trump a lăudat rezultatul, însă au apărut întrebări mari despre legalitatea și justificarea acțiunilor SUA în Venezuela.

În august, o echipă clandestină de agenți CIA a intrat în Venezuela cu un plan de a strânge informații despre Nicolás Maduro, președintele țării, pe care administrația Trump îl etichetase drept narco-terorist.

Echipa CIA s-a mișcat prin Caracas, fără să fie detectată, timp de luni. Informațiile despre mișcările zilnice ale lui Maduro, împreună cu o sursă din anturajul lui și cu o flotă de drone discrete care zburau în secret deasupra, au permis agenției să reconstituie în detaliu rutina lui zilnică.

Misiunea era extrem de riscantă

Cum ambasada SUA era închisă, ofițerii CIA nu aveau acoperire diplomatică. Totuși, operațiunea a reușit.

Gen. Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, a spus la o conferință de presă că, datorită informațiilor adunate, Statele Unite știau unde se deplasa Maduro, ce mânca și chiar ce animale de companie avea.

Aceste date au fost esențiale pentru operațiunea militară care a urmat: un raid înainte de zori, sâmbătă, executat de comando-urile de elită din Army Delta Force. A fost cea mai riscantă misiune americană de acest tip de la operațiunea în care membri ai SEAL Team 6 l-au ucis pe Osama bin Laden într-o casă sigură din Pakistan, în 2011.

Rezultatul a fost o acțiune rapidă și foarte bine coordonată, care l-a scos pe Maduro din țară fără pierderi de vieți în rândul americanilor. Trump a prezentat reușita ca pe un succes, în timp ce au crescut întrebările despre legalitatea și rațiunea intervenției.

Capturarea lui Maduro a fost aproape fără erori

Trump a justificat „Operațiunea Absolute Resolve” ca pe o lovitură împotriva traficului de droguri. Totuși, Venezuela nu este un actor la fel de important în traficul internațional de droguri ca alte țări. Oficialii le spuseseră anterior liderilor din Congres că obiectivul în Venezuela nu era schimbarea regimului. Iar Trump a susținut de mult că se opune ocupațiilor externe ale SUA.

Cu toate acestea, sâmbătă, Trump a declarat că oficialii americani se află la conducerea Venezuelei și că Statele Unite vor reconstrui infrastructura petrolieră a țării.

Spre deosebire de intervenții americane din trecut, mai haotice, cum au fost cele din Panama sau operațiuni CIA în Cuba, capturarea lui Maduro a fost aproape fără erori, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu detaliile, unii vorbind sub protecția anonimatului.

Forțele Delta Force au repetat extracția într-o replică la scară reală a complexului lui Maduro

Înainte de raid, comando-urile Delta Force au repetat extracția într-o replică la scară reală a complexului lui Maduro, construită de Joint Special Operations Command în Kentucky. S-au antrenat să spargă uși din oțel din ce în ce mai repede.

Armata se pregătea de zile întregi să execute misiunea, așteptând momentul potrivit, în care riscul de victime civile să fie cât mai mic.

În această perioadă tensionată, Maduro se muta între șase și opt locații, iar Statele Unite nu aflau mereu unde urma să rămână peste noapte decât târziu. Pentru a porni operațiunea, armata SUA avea nevoie de confirmarea că se afla în complexul pe care îl exersaseră ca țintă.

În zilele dinaintea raidului, Statele Unite au trimis tot mai multe aeronave ale forțelor speciale, avioane de război electronic, drone Reaper înarmate, elicoptere de căutare și salvare și avioane de vânătoare în regiune. Analiștii au spus că aceste mișcări sugerau că întrebarea nu era dacă va avea loc acțiunea militară, ci când.

SUA făcuseră și alte acțiuni pentru a crește presiunea și a pregăti capturarea. Cu o săptămână înainte, CIA a lovit cu o dronă o instalație portuară din Venezuela. Iar de luni de zile, armata SUA duce o campanie contestată juridic, în care au fost distruse zeci de ambarcațiuni și au murit cel puțin 115 oameni în Caraibe și în estul Pacificului.

În ultimele zile, Maduro a încercat să evite un raid american, oferind Statelor Unite acces la petrolul Venezuelei, a spus Trump sâmbătă. Un oficial american a declarat că propunerea, făcută pe 23 decembrie, prevedea ca Maduro să plece din țară în Turcia. Dar, potrivit oficialului, Maduro a respins furios planul. Era clar, a adăugat el, că Maduro nu vorbea serios.

Prăbușirea discuțiilor a deschis drumul misiunii de capturare, care s-a încheiat cu Maduro transportat în Statele Unite și încarcerat în Brooklyn, pentru a răspunde la acuzații federale de trafic de droguri.

Probabil că guvernul venezuelean nu avea multe îndoieli că SUA vor acționa. Totuși, armata americană a încercat să păstreze „surpriza tactică”, la fel cum făcuse și în operațiunea din vară pentru distrugerea instalațiilor nucleare ale Iranului.

Trump autorizase armata să meargă înainte încă din 25 decembrie, dar a lăsat momentul exact la latitudinea Pentagonului și a planificatorilor forțelor speciale, pentru ca totul să fie pregătit și condițiile de pe teren să fie ideale.

Trump a dat ordinul final vineri, la 22:46

Armata SUA a preferat perioada sărbătorilor, deoarece mulți oficiali guvernamentali erau în vacanță și un număr important de militari venezueleni erau în concediu, potrivit unui oficial american.

Vremea neobișnuit de rea a amânat operațiunea cu câteva zile. La începutul săptămânii, vremea s-a îmbunătățit, iar comandanții au analizat o „fereastră” de oportunități în zilele următoare. Trump a dat ordinul final vineri, la 22:46.

Dacă vremea nu se îmbunătățea, misiunea putea fi amânată până la mijlocul lui ianuarie, a spus un oficial.

Operațiunea a început oficial vineri, în jurul orei 16:30, când au fost date primele aprobări pentru lansarea unor mijloace în aer. Asta nu însemna însă că întreaga misiune fusese aprobată. Următoarele șase ore, oficialii au monitorizat în continuare condițiile de pe teren, inclusiv vremea și locul unde se afla Maduro.

Trump și-a petrecut seara pe terasa de la Mar-a-Lago, clubul său din Florida, unde a luat cina cu consilieri și membri ai cabinetului. A fost informat că va fi sunat mai târziu, în jurul orei 22:30, pentru aprobarea finală. A dat aprobarea la telefon, apoi s-a alăturat echipei sale de securitate națională într-o locație securizată din incintă.

În Venezuela, acțiunea a început cu o operațiune care a tăiat curentul în zone mari din Caracas și a lăsat orașul în întuneric pentru ca avioanele, dronele și elicopterele să se apropie fără să fie observate.

Peste 150 de aeronave militare, inclusiv drone, avioane de vânătoare și bombardiere, au participat la misiune, decolând de la 20 de baze militare diferite și de pe nave ale Marinei.

Pe măsură ce aeronavele se apropiau de Caracas, agențiile militare și de informații au stabilit că surpriza tactică fusese păstrată: Maduro nu fusese avertizat.

Sâmbătă dimineață devreme, explozii puternice au răsunat în Caracas, în timp ce avioane americane au lovit radare și baterii de apărare antiaeriană. Deși unele imagini de pe rețelele sociale păreau spectaculoase, un oficial american a spus că țintele erau în principal instalații radar și turnuri de transmisie radio.

Oficial venezuelean: Cel puțin 40 de oameni au murit în atacul de sâmbătă

Cel puțin 40 de oameni au murit în atacul de sâmbătă, inclusiv militari și civili, potrivit unui oficial venezuelean de rang înalt, care a vorbit sub anonimat pe baza unor rapoarte preliminare.

Mai târziu, generalul Caine a spus că avioanele de vânătoare, bombardierele și dronele au intrat în Venezuela pentru a găsi și distruge apărarea antiaeriană, deschizând un coridor sigur pentru elicopterele cu forțe speciale.

Deși apărarea antiaeriană fusese redusă, asupra elicopterelor americane s-a tras când se apropiau de complexul lui Maduro, la 2:01 noaptea, ora locală. Generalul Caine a spus că elicopterele au răspuns cu „forță copleșitoare”. Un elicopter a fost lovit. Doi oficiali americani au spus că aproximativ șase soldați au fost răniți în total, în timpul operațiunii.

Operatorii Delta Force desemnați să-l captureze pe Maduro au fost duși la țintă, pe cea mai fortificată bază militară din Venezuela, de o unitate de elită a aviației pentru operațiuni speciale, Regimentul 160 de Aviație pentru Operațiuni Speciale, care folosește elicoptere MH-60 și MH-47 modificate.

Regimentul 160, cunoscut ca Night Stalkers, este specializat în misiuni cu risc ridicat, la joasă altitudine și pe timp de noapte, precum inserții, extracții și raiduri. Potrivit Pentagonului, unitatea efectuase antrenamente în apropierea coastei Venezuelei în ultimele luni.

Trump a urmărit atacul într-o cameră din Mar-a-Lago

Odată ajunși la sol, Delta Force a intrat rapid în clădire pentru a-l găsi pe Maduro. La aproximativ 1.300 de mile distanță, într-o cameră din Mar-a-Lago, Trump și consilierii săi urmăreau raidul în timp real, datorită unei camere montate pe o aeronavă aflată deasupra.

În timp ce generalul Caine descria ce se vedea pe ecran, Trump îi punea întrebări despre cum decurge operațiunea.

„M-am uitat la asta literalmente ca la un show de televiziune”, a spus Trump sâmbătă dimineață, la Fox News.

În timp ce Trump urmărea raidul din Florida, operatorii Delta Force au folosit explozibil pentru a pătrunde în clădire.

Ușa a fost spartă în 3 minute

Un oficial american a spus că forțele speciale au avut nevoie de trei minute, după spargerea ușii, ca să ajungă prin clădire la locul unde se afla Maduro.

Trump a spus că, atunci când forțele speciale au ajuns la camera lui Maduro, acesta și soția lui au încercat să se retragă într-o încăpere cu ușă de oțel, dar au fost opriți.

„Încerca să ajungă într-un loc sigur”, a spus Trump la conferința de presă cu generalul Caine, adăugând: „Era o ușă foarte groasă, o ușă foarte grea. Dar n-a reușit să ajungă la ușa aceea. A ajuns până la ușă, dar n-a reușit s-o închidă.”

La aproximativ cinci minute după intrarea în clădire, Delta Force a raportat că Maduro era în custodie.

Nu a fost nevoie de negocieri

Armata venise și cu un negociator FBI specializat în situații cu ostatici, în cazul în care Maduro s-ar fi baricadat într-o cameră sigură sau ar fi refuzat să se predea.

Operatorii Delta au urcat rapid cuplul în elicoptere, care reveniseră la complex. La 4:29 dimineața, ora din Caracas, Maduro și soția lui au fost transferați pe USS Iwo Jima, o navă americană din Caraibe aflată la aproximativ 100 de mile de coasta Venezuelei în timpul operațiunii.

Cuplul a fost transferat de pe Iwo Jima la baza navală americană de la Guantánamo Bay, unde FBI avea un avion guvernamental 757 pregătit să-l ducă la un aeroport controlat de armată la nord de Manhattan.

Trump a urmărit până când forțele speciale au ieșit din Venezuela și au ajuns deasupra oceanului, a spus un oficial. Trump a spus că SUA erau pregătite și pentru un al doilea val de atacuri împotriva Venezuelei, dar că nu crede că va fi necesar. A transmis și un avertisment către alți lideri venezueleni: ar putea să-i vizeze și pe ei.