„Ea e puterea din spatele tronului”. Cine e Cilia Flores, soția lui Maduro și „prima combatantă” a socialismului venezuelean

Cilia Flores, soția și principalul consilier al lui Nicolás Maduro, a fost capturată împreună cu președintele Venezuelei sâmbătă dimineață. FOTO: Hepta

Cilia Flores, soția și principalul consilier al lui Nicolás Maduro, a fost capturată împreună cu președintele Venezuelei sâmbătă dimineață, fiind scoasă de trupele americane din dormitor, împreună cu soțul ei. Cei doi au fost scoși rapid din țară pentru a fi judecați în SUA pentru trafic de droguri, scrie CNN.

„Cilita”, cum îi spune Maduro, a fost primă doamnă timp de mai bine de un deceniu, deși, în jargonul oficial al mișcării socialiste cunoscute drept chavism, este numită „prima combatantă”. Parteneră a lui Maduro de peste 30 de ani, Flores și-a construit propriul capital politic și a fost considerată una dintre cele mai puternice femei din Venezuela.

Cilia Flores, născută în 1956 în orașul Tinaquillo, din centrul Venezuelei, a crescut în cartiere muncitorești din vestul Caracasului. L-a cunoscut pe Maduro, care vorbește frecvent despre originile sale modeste, în primii ani ai mișcării chaviste.

Avocată specializată în dreptul muncii și drept penal, ea i-a oferit asistență juridică lui Hugo Chávez, figura-simbol a mișcării, și altor ofițeri militari capturați după tentativa de a-l răsturna pe președintele de atunci, Carlos Andrés Pérez, în 1992. Maduro, la rândul lui, a militat pentru eliberarea lui Chávez și a făcut parte din echipa de securitate a celui care, pe atunci, era locotenent-colonel.

„În timpul acelei lupte pentru eliberarea lui Chávez, eram implicați în activități de stradă. Îmi amintesc mereu o întâlnire în care un tânăr a cerut să vorbească, a vorbit, iar eu doar mă uitam la el. Am zis: «Ce inteligent»”, își amintea Flores în noiembrie 2023, în primul episod al podcastului lui Maduro.

De atunci, au fost nedespărțiți, însă Flores și-a croit propriul drum politic. A fost aleasă pentru primul ei mandat de deputat în Adunarea Națională în 2000, la un an după ce Chávez a fost ales președinte. A obținut din nou un loc în 2005, iar un an mai târziu a devenit prima femeie care a condus parlamentul, succedându-i lui Maduro, care devenise ministrul de externe al lui Chávez.

În timpul mandatului său, a interzis jurnaliștilor accesul în sala legislativului. De asemenea, a fost criticată pentru angajarea în Congres a zeci de rude.

Într-un interviu pentru ziarul spaniol La Vanguardia, ea a răspuns că plângerea nu a fost depusă oficial și că era o campanie de denigrare, însă a confirmat angajările: „Da, membrii familiei mele au fost angajați pe baza propriilor merite; sunt mândră de ei și le voi apăra munca ori de câte ori va fi necesar.”

„Ea este puterea din spatele tronului”

Între 2009 și 2011, a fost și al doilea vicepreședinte al Partidului Socialist Unit din Venezuela, condus atunci de Chávez, care în 2012 a numit-o pe Flores procuror general.

Alături de Maduro, care era deja vicepreședinte, l-a vizitat pe Chávez în Cuba, unde acesta era tratat pentru cancer în ultimele luni de viață. Profilul ei de Twitter, la crearea contului în 2015, spunea „Fiica lui Chávez”, deși, câțiva ani mai târziu, a schimbat în „Chavistă”.

Flores și Maduro, care s-au cunoscut după ce Chávez s-a predat în urma loviturii de stat eșuate din 1992, s-au căsătorit în iulie 2013, după două decenii în care au fost împreună și la scurt timp după victoria lui Maduro la alegerile prezidențiale împotriva candidatului opoziției de atunci, Henrique Capriles.

„Are un trecut politic important. Când a devenit primă doamnă, a trecut în plan secund. Dar pentru mulți, ea este puterea din spatele tronului sau un consilier de top”, a declarat pentru CNN Carmen Arteaga, doctor în științe politice și profesor asociat la Universitatea Simón Bolívar. „Când s-au căsătorit, și-a redus semnificativ vizibilitatea. Aproape că nu face declarații publice, nu concurează pentru atenție, face un pas înapoi”, a adăugat ea.

Potrivit lui Arteaga, sprijinul și sfaturile lui Flores ar fi fost esențiale în acei ani marcați de dispute interne privind succesiunea lui Chávez.

Maduro, desemnat de președintele de atunci, își consolida imaginea de lider în fața altor figuri influente precum Rafael Ramírez, fostul șef al Petróleos de Venezuela și ministru al energiei și petrolului; deputatul Diosdado Cabello sau vicepreședintele Elías Jaua.

În acel cerc, puține femei au ocupat funcții înalte. Pentru Arteaga, nu exista „nicio îndoială” că Flores era cea mai puternică femeie din țară.

Politologul Estefanía Reyes a declarat pentru CNN că Flores exercita puterea „din culise”. „Este periculos să nu înțelegi dinamica luării deciziilor, pentru că asta îngreunează asigurarea responsabilității și a transparenței privind influența”, a spus ea. Dacă a existat vreodată o conducere în doi, aceasta nu a fost niciodată formalizată, spre deosebire de Nicaragua, unde președintele Daniel Ortega și soția sa, vicepreședinta Rosario Murillo, au un rol oficial.

Reyes a mai subliniat că, în ultimii ani, Flores a apărut mai ales într-un rol de sprijin, ca figură maternă, încercând să se conecteze mai mult cu publicul, decât ca persoană aflată în competiție electorală.

Ani la rând, în Venezuela, poziția de primă doamnă nu a fost folosită, deoarece Chávez divorțase. Când Maduro a preluat puterea, a numit-o pe Flores „prima combatantă”, argumentând că „prima doamnă” este un „concept aristocratic”.

În acest sens, Reyes a remarcat că, în pofida schimbării informale a titlului, rolul rămâne asociat, ca în alte țări, cu cauze precum protecția copiilor și conducerea unor organizații caritabile.

Cu apariții tot mai rare după instalarea guvernării Maduro, Flores s-a limitat aproape exclusiv la unul dintre numeroasele programe radio pe care le-au avut figuri din partidul de guvernământ, intitulat „Cu Cilia în familie”.

Nepoți condamnați în SUA

Numele ei a revenit însă în prim-plan în 2015, când doi dintre nepoții ei au fost arestați sub acuzații de trafic de droguri de agenți sub acoperire ai agenției americane Drug Enforcement Administration (DEA), în Haiti.

Flores a numit incidentul o răpire, însă cei doi au fost judecați și condamnați la New York, primind pedepse de 18 ani de închisoare pentru conspirație la importul de cocaină în SUA. În 2022, au fost eliberați într-un schimb de prizonieri între Caracas și Washington.

Ea a fost sancționată și în 2018 de autoritățile canadiene, alături de alți 13 oficiali, la o zi după ce Organizația Statelor Americane a raportat că guvernul Maduro ar fi comis crime împotriva umanității.

Câteva luni mai târziu, Departamentul Trezoreriei din SUA a impus propriile sancțiuni, explicând într-un comunicat că Maduro „se bazează pe cercul său apropiat pentru a rămâne la putere”. Ca răspuns, Maduro a declarat: „Dacă vreți să mă atacați, atacați-mă pe mine. Nu vă legați de Cilia. Nu vă legați de familie. Nu fiți lași. Singura ei crimă este că este soția mea.”

Până la acel moment, Flores se întorsese deja la Palatul Legislativ după ce fusese aleasă în 2017 în Adunarea Constituantă și, în 2021, ca deputat în Adunarea Națională, funcție pe care o deținea în momentul capturării.

Arteaga, profesoară la Universitatea Simón Bolívar, a susținut că Flores nu s-a remarcat prin promovarea unor propuneri feministe, deși socialismul pretinde că apără categoriile oprimate, inclusiv femeile.

Deși nu a atras la fel de multă atenție publică precum Maduro, spune Arteaga, ea este la fel de polarizantă ca președintele contestat. „În prezent, este nepopulară; are aceeași imagine ca el. Lucrează strâns împreună, iar opinia publică îi percepe ca pe o singură entitate”, a spus Arteaga.

Astfel, când guvernul a distribuit milioane de jucării pentru sărbătorile de Crăciun din 2022, a împărțit imagini cu „SuperBigote”, un personaj de desen animat inspirat de Maduro, dar și păpușa „Cilita”, co-protagonista seriei animate.

În timpul campaniei prezidențiale din 2024, care a dus la realegerea contestată a lui Maduro, Flores și-a însoțit soțul la mai multe evenimente, dansând chiar alături de el pe scenă.