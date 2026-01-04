Cum arată închisoarea federală unde a fost adus Nicolas Maduro. I se spune "Iadul pe Pământ". Lista lungă de "celebrități" de la MDC

Maduro a fost încarcerat în închisoarea federală din New York. Foto: Profimedia Images / X

Centrul de detenţie metropolitan (MDC) din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro are o reputație foarte proastă și a cunoscut în trecutul recent proteste colective ale deținuților care au acuzat condițiile dure și criminalitatea din interior.

Această închisoare federală a găzduit "celebrități" precum baronul mexican al drogurilor, Joaquin "El Chapo" Guzman, rapperul Sean "Diddy" Combs şi fostul preşedinte din Honduras, Juan Orlando Hernandez.

Situată în districtul Brooklyn, închisoarea este cunoscută colocvial drept "Iadul pe Pământ".

Aici, aproximativ 1.200 de deţinuţi aşteaptă să fie judecaţi de tribunale federale, de când s-a închis Centrul Corecţional Metropolitan din sudul Manhattanului.

Maduro este încarcerat la ultimul etaj al închisorii federale din New York

"Nicolas Maduro a fost dus din Caracas la baza militară americană din Guantanamo, noaptea trecută, la bordul unei nave, apoi a fost preluat de un avion și adus în New York, iar de pe aeroportul din New York a fost transportat cu un elicopter la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, unde se află în momentul de față.

Surse din cadrul acestui centru spun că Maduro s-ar afla încarcerat la ultimul etaj, acolo unde sunt ferestrele foarte înguste și unde nivelul de securitate este maxim. Aici la MDC atmosfera este mult mai tensionată decât ieri. Daca ieri jurnaliștilor li s-a permis să transmită chiar din fața intrării în centrul de detenție, astăzi s-a format un perimetru special.

Au fost instalate bariere de metal și am văzut soldați înarmați si, de asemenea, sunt echipaje de poliție la fiecare colț de stradă. Au apărut și primii protestatari. Pe pancartele lor era scris "Sânge în schimbul petrolului.

Știm că mâine dimineață Nicolas Maduro va fi adus împreună cu soția lui in fata judecătorilor de la Curtea Federala din Manhattan", a relatat din Brooklyn Camelia Ureche, corespondent Antena 3 CNN în SUA.

Ghislaine Maxwell, Michael Cohen și șeful cartelului Sinaloa, printre "locatarii" MDC

MDC i-a fost o vreme "casă" și britanicei Ghislaine Maxwell, parteneră şi complice a miliardarului și infractorului sexual Jeffrey Epstein, decedat în detenția.

Maxwell a denunţat condiţiile "inumane, crude şi degradante" din MDC şi a comparat celula sa cu cea a psihopatului Hannibal Lecter, personaj interpretat de Anthony Hopkins în pelicula "Tăcerea mieilor".

Un alt deţinut, fostul secretar mexican pentru securitate publică, Genaro Garcia Luna, a povestit, într-o scrisoare făcută publică de avocatul său, omorurile şi înjunghierile la care a fost martor.

Pe lista lungă cu personaje "celebre" ale MDC s-a alăturat în 2024 Luigi Mangione, acuzat de uciderea directorului executiv al companiei de asigurări UnitedHealthcare.

Michael Cohen, fost consilier al preşedintelui Donald Trump, a fost, la rândul său, încarcerat în această instituţie în 2020, fiind acuzat între altele de evaziune fiscală. Cohen spune că a fost închis în perioada în care aici se afla Sean "Diddy" Combs.

"Combs s-a trezit pe un pat de oţel cu o saltea de 3,5 cm, fără pernă, într-o celulă de 2,4 x 3 metri, care, vă asigur, este dezgustătoare", a relatat fostul consilier al lui Trump. El s-a plâns că în prima etapă a izolării nu a avut acces la cărţi.

Presupusul lider al cartelului de droguri Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada Garcia, este o altă "celebritate" a MDC. El își așteaptă procesul în care este acuzat de crimă şi trafic de droguri.

Statul american i-a despăgubit cu milioane de dolari pe deținuții care a protestat din cauza frigului și lipsei curentului electric

În 2019, MDC s-a confruntat cu protestele deținuților, după şapte zile în care au fost parțial întrerupte electricitatea şi încălzirea.

Conform înregistrărilor video postate pe reţelele de socializare, deţinuţii au bătut în geamuri cu diverse obiecte pentru a cere ajutor, după mai multe zile în care temperatura din New York a coborât la -15 grade Celsius.

Avocaţii lor au mai acuzat lipsa serviciilor medicale.

Incidentul din 2019 a determinat Departamentul de Justiţie să deschidă o anchetă pentru a evalua dacă Biroul Penitenciarelor dispunea de "planuri de urgenţă adecvate" pentru a remedia condiţiile de viaţă ale celor încarcerați la MDC.

La rândul lor, deţinuţii au intentat un proces colectiv, care a dus la despăgubirea a 1.600 dintre ei cu aproximativ zece milioane de dolari pentru că au suportat "frigul şi condiţiile inumane".