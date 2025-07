Departamentul de Justiție al SUA a concediat-o pe procuroarea din dosarele Epstein și Sean „Diddy” Combs

Maurene Comey, procuroarea din dosarele Epstein și Sean „Diddy” Combs, a fost concediată Foto: Getty Images

Departamentul de Justiție al SUA a concediat-o pe procuroarea care a instrumentat dosarul miliardarului acuzat de trafic de persoane, Jeffrey Epstein, precum și al rapper-ului Sean „Diddy” Combs, acuzat de agresiune sexuală. Demiterea lui Maurene Comey, procuror federal în Manhattan și fiica fostului director FBI James Comey, un critic înverșunat al lui Trump, vine într-un context tensionat, marcat de presiuni politice din partea administrației Trump, scrie joi CNN.

Motivul concedierii nu a fost făcut public imediat, însă o persoană familiarizată cu situația a declarat că apartenența la familia Comey este considerată inacceptabilă în această administrație, având în vedere că tatăl ei, James Comey, „atacă constant administrația”.

Fostul șef al FBI, James Comey, este în prezent investigat pentru posibile declarații false adresate Congresului. El a fost interogat separat în luna mai de către Serviciul Secret al SUA, după ce a postat pe rețelele de socializare o fotografie care arăta scoici pe o plajă pe care scria „86 47” (un cod folosit în limbajul polițienesc din SUA, care înseamnă „elimină” sau „ucide”), despre care el a negat că ar fi fost un îndemn la violență împotriva președintelui.

Demterea lui Maurene Comey survine într-un context în care Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari de a publica mai multe informații despre Epstein, miliardarul căzut în dizgrație. Departamentul de Justiție a publicat săptămâna trecută o notă prin care preciza că nu există o „listă de clienți” a lui Epstein, iar administrația Trump a anunțat că nu intenționează să publice alte documente în cadrul anchetei.

Trump: "Dosarele au fost inventate de Comey"

Epstein este un infractor sexual condamnat, al cărui caz a captat mult timp atenția publică. În 2019, în timp ce aștepta procesul într-un dosar penal federal, Epstein a fost găsit mort în celula sa de la Centrul Corecțional Metropolitan din New York. Ulterior, a fost declarat mort la spital, iar moartea sa a fost considerată sinucidere.

Maurene Comey a fost procuror principal în ancheta și urmărirea penală a lui Epstein și a fostei sale iubite și complice, Ghislaine Maxwell. Maxwell a fost condamnată și execută o pedeapsă de 20 de ani, dar a făcut apel.

Miercuri, Trump a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că controversa din jurul lui Epstein este „o prostie” și a spus că susținătorii săi cărora le pasă de acest subiect sunt „niște slabi”. Președintele a atacat, de asemenea, marți, credibilitatea anchetei federale privind Epstein, susținând că dosarele „au fost inventate de Comey, au fost inventate de Obama, au fost inventate de (administrația) Biden”.

Mulți dintre susținătorii președintelui sperau că publicarea de informații suplimentare despre caz va implica alte figuri importante sau va submina ideea că Epstein s-a sinucis.

Parchetul SUA pentru Districtul Sudic din New York a cunoscut, de asemenea, o schimbare semnificativă a conducerii la începutul acestui an, când procurorul american interimar de atunci, Danielle Sassoon, și-a dat demisia în loc să renunțe la cazul federal împotriva primarului orașului New York, Eric Adams.