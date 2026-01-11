Momentul în care un avion se prăbuşeşte şi ia foc, în Columbia. Şase oameni, printre care un cântăreţ cunoscut, au murit

<1 minut de citit Publicat la 09:35 11 Ian 2026 Modificat la 09:53 11 Ian 2026

Foto: Captură Antena 3 CNN

Şase oameni, printre care şi un cunoscut cântăreţ columbian, au murit în urma unui accident aviatic. Avionul în care se aflau s-a prăbuşit chiar în apropierea aeroportului. Tragedia s-a produs în Columbia, iar momentul a fost filmat şi postat ulterior pe reţelele sociale.

Cântărețul columbian, Yeison Jiménez, se află printre cele şase persoane care au murit sâmbătă, după ce avionul privat în care călătoreau s-a prăbușit în departamentul Boyacá, Columbia.

"Nu există supravieţuitori", a declarat pentru Caracol Radio colonelul Alvaro Bello, din cadrul Direcţiei Aviaţiei Civile din Columbia.

Potrivit informațiilor oficiale, avionul Piper PA-31 Navajo, cu destinația Medellín, nu a reușit să atingă altitudinea necesară în timpul decolării de pe aeroportul Paipa și s-a prăbușit, îzbucnind ulterior în flăcări.

Internacionales | Muere Yeison Jiménez tras accidente aéreo en Boyacá



El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció este sábado 10 de enero de 2026 luego de que la avioneta privada en la que viajaba se estrellara en el departamento de Boyacá, Colombia.



Según información… pic.twitter.com/ZCSlPDqxjl — InfoMundo (@NotiInfoMundo) January 11, 2026