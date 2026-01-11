Sora unui bărbat înecat în Thailanda spune că salvamarul de pe plajă „nu știa să înoate”

Grupul se afla în apă până la brâu când un val puternic i-a tras spre larg. Foto: Getty Images

Un bărbat din Marea Britanie care s-a înecat în largul unei plaje populare din Thailanda ar fi putut supraviețui dacă măsurile de siguranță și intervenția de urgență ar fi fost mai bine puse la punct, susține sora acestuia. Femeia afirmă că salvamarul aflat în serviciu la momentul tragediei „nu știa să înoate”, scrie The Independent.

Jason Lambert, în vârstă de 37 de ani, din Colchester, a fost luat de valuri pe 29 noiembrie anul trecut, în timp ce înota la Freedom Beach, în Phuket, unde se afla în vacanță cu familia. El făcea parte dintr-un grup de opt persoane care au fost prinse de un curent puternic.

Acuzațiile surorii sale, Lauren Smy, în vârstă de 30 de ani, apar la doar câteva zile după ce un legist din Marea Britanie a stabilit că moartea lui Lambert a fost accidentală.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde”

Lauren Smy a povestit pentru presă că totul s-a petrecut extrem de rapid. Grupul se afla în apă până la brâu când un val puternic i-a tras spre larg.

„S-a întâmplat atât de repede, un val a venit peste noi și ne-a tras în larg. Eu am fost trasă puțin mai departe decât Jason și am început să intru în panică”, a povestit ea.

„I-am spus: «Jason, nu mai pot respira, trebuie să mă ajuți». A venit spre mine și m-a prins de mână, dar imediat a venit un alt val și ne-a tras și mai departe. I-am dat drumul fără să vreau. Chiar am crezut că o să mor, pentru că oricât încercam să înot, nu înaintam deloc.”

Lauren spune că un alt turist a reușit să o ajute să ajungă înapoi la țărm, în timp ce pentru fratele ei a fost inițiată o altă tentativă de salvare.

„Un bărbat a intrat în apă, l-a prins pe Jason și l-a tras la mal. Acolo, toată lumea a început să-i facă resuscitare.”

Scene haotice pe plajă

Ajunsă pe uscat, Lauren descrie scena ca fiind extrem de haotică și traumatizantă.

„Acest salvamar ar fi trebuit să fie instruit. Asta e ideea mea. Totul s-a întâmplat foarte repede, nu înțelegeam exact ce se petrece. Salvamarul ne-a spus că el nu știe să înoate”, a declarat ea.

Autoritățile thailandeze, prin Ministerul Turismului și Sportului, care se ocupă de standardele de siguranță pe plaje, au fost contactate pentru un punct de vedere.

Ce spun autoritățile

Presa locală din Thailanda a relatat că familia lui Lambert nu ar fi depus plângeri oficiale și nu ar fi cerut investigații suplimentare. După autopsie, trupul neînsuflețit a fost eliberat pentru organizarea funeraliilor.

Un ofițer de poliție a declarat că incidentul a avut loc în jurul orei 11:30 și că salvatorii au fost anunțați aproximativ o oră mai târziu. Turistul fusese scos din apă de alți oameni de pe plajă, care au încercat să-i acorde primul ajutor, însă nu a mai putut fi resuscitat.

Jason Lambert a fost transportat la spitalul Patong din Phuket. Deși avea încă puls în ambulanță, a fost declarat decedat câteva ore mai târziu.

Un martor ocular a declarat că marea era foarte agitată și că, inițial, doi turiști au fost salvați cu ajutorul unui caiac. Abia ulterior s-a observat că un al treilea bărbat era tras de curenți spre larg.

„Când l-au adus pe nisip, fața lui era deja palidă. Se vedea clar că fusese sub apă de ceva timp”, a spus martorul.

Familie marcată de traumă

O anchetă desfășurată recent în Marea Britanie a concluzionat că moartea lui Lambert a fost accidentală, cauza fiind înecul.

Sora acestuia spune însă că familia a fost profund afectată de modul în care autoritățile au gestionat situația după tragedie. Ea susține că nu i-au fost recoltate probe de sânge și că autopsia a fost realizată abia după două săptămâni. Trupul lui Jason a fost repatriat abia după Crăciun.