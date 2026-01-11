Report de milioane de euro la tragerile Loto 6/49 şi Joker de duminică, 11 ianuarie

Cel mai mare report este la Joker, categoria I. Foto: Hepta

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, 11 ianuarie, după ce Loteria Română a acordat peste 27.200 de câştiguri, în valoare totală de 1,83 milioane de lei, la tragerile loto de joi. Cel mai mare report de duminică este la Joker, categoria I, de peste 9 milioane de euro, scrie Agerpres.



Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,70 milioane de lei (peste 2,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de 5,41 milioane de lei (1,06 milioane de euro).



La Joker, la categoria I, reportul este de 46,97 milioane de lei (9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a acesta depăşeşte 570.900 de lei (peste 112.200 de euro).



La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 220.900 de lei (43.400 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, reportul a ajuns la 139.400 de lei (27.400 de euro), în timp ce la aceeaşi categorie a jocului Super Noroc se înregistrează peste 145.200 de lei (28.500 de euro).



Loteria Română anunţă că la tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat joi un câştig în valoare de 84.484,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Turda. De asemenea, la tragerea Joker, tot la categoria a III-a, au fost consemnate două câştiguri în valoare de 101.509,85 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie din Bucureşti, sector 5 şi pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.