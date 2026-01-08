Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, de joi, 8 ianuarie 2026. Numerele câştigătoare la extragerea Loteriei Naţionale

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, de joi, 8 ianuarie 2026. FOTO: Hepta

Loteria Română a organizat joi, 8 ianuarie 2026, noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Joker, categoria I, s-a înregistrat un report de 9,13 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, reportul a depăşit 2,76 milioane de euro.

Numerele câștigătoare la LOTO de joi, 8 ianuarie 2026

Loto 6/49 : 36, 44, 35, 17, 30, 26

: 36, 44, 35, 17, 30, 26 Noroc : 9 5 1 0 0 3 6

: 9 5 1 0 0 3 6 Joker : 38, 42, 9, 7, 20 + 8

: 38, 42, 9, 7, 20 + 8 Noroc Plus : 0 8 2 1 6 4

: 0 8 2 1 6 4 Loto 5/40 : 1, 20, 24, 40, 32, 21

: 1, 20, 24, 40, 32, 21 Super Noroc: 2 9 7 3 4 5

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,37 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro), iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 81.200 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 146.700 de lei (peste 28.700 de euro).

Reamintim că la tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, de duminică, s-au înregistrat 5 câştiguri, de peste 12.000 de euro fiecare. Biletele au fost jucate la agenţii din Piatra-Neamţ şi din Sannicolau Mare, judeţul Timiş.