Formula 1: Datele de lansare ale maşinilor din noul sezon. Monopostul Cadillac va fi prezentat într-o reclamă la Super Bowl

Formula 1 se pregăteşte de o nouă eră cu mașini și motoare mult schimbate în 2026, făcând astfel lansările monoposturilor unul dintre cele mai așteptate momente din ultimii ani. Odată cu începerea testelor de dinaintea sezonului la sfârșitul lunii ianuarie, cu ușile închise la Barcelona, ​​echipele vor începe să-și prezinte aspectul și mașinile pentru 2026 cu câteva săptămâni mai devreme decât în ​​anii recenți, pe măsură ce își intensifică pregătirile pentru campania de 24 de curse din martie, sccrie SkySports.

Toate echipele şi-au confirmat datele de lansare. Astfel, presezonul 2026 urmează să înceapă, cu evenimentele de lansare dar şi cu testele publice.

15 ianuarie - Red Bull și Racing Bulls

Cele două echipe Red Bull vor da startul noii ere a motoarelor la sediul central din Detroit al partenerilor Ford, dezvăluind astfel culorile mașinilor lor din 2026.

Culorile Red Bull Racing și Racing Bulls vor fi dezvăluite joi, 15 ianuarie, în cadrul evenimentului de lansare a sezonului Ford pentru entitățile lor de curse, la Gara Centrală din Michigan, reamenajată.

19 ianuarie - Haas

Inițial, Haas a programat lansarea pentru vineri, 23 ianuarie, dar apoi a modificat-o pentru a evita suprapunerea cu Ferrari și Alpine.

Astfel, evenimentul se mută cu câteva zile mai devreme, luni, 19 ianuarie, când va fi dezvăluită culoarea mașinii lor din 2026, VF-26.

Heading out earlier than expected to avoid the traffic… VF-26 incoming ???#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/zkj0fxkbmo — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 6, 2026

20 ianuarie - Audi

Nu este o echipă complet nouă precum Cadillac, dar tranziția Sauber la Audi va deveni oficială atunci când echipa germană va organiza evenimentul de "lansare globală" la Berlin, marți, 20 ianuarie.

Culorile echipei pentru 2026 vor fi dezvăluite, iar evenimentul va fi prelungit până a doua zi pentru a permite fanilor F1 din capitala Germaniei să vină să vadă monopostul. Audi a făcut deja prima pornire de succes a monopostului.

20 ianuarie - Dezvăluirea motorului Honda

Ca o schimbare față de programul normal de lansare, noii parteneri ai Aston Martin, Honda, vor organiza propriul eveniment la Tokyo pentru a începe oficial revenirea lor completă în F1, marți, 20 ianuarie.

Lansarea de către producătorul japonez are loc înaintea unui nou sezon, când unitățile de putere ale F1 sunt revizuite pentru a include o împărțire 50-50 între puterea electrică și cea a motorului cu ardere internă.

SAVE THE DATE ?The 2026 Honda power unit will be unveiled in Tokyo on the 20th of January.#F1 #POWEREDByHonda #Honda pic.twitter.com/eluQKmPlec — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) December 16, 2025

22 ianuarie - Mercedes

Mercedes, o companie foarte căutată, va prezenta joi, 22 ianuarie, primele randări ale monopostului W17, înaintea unui sezon în care încearcă să revină la cursele de titlu după dezamăgirea din era regulilor cu efect de sol.

După testele cu porțile închise de la Barcelona, ​​care vor avea loc în perioada 26-30 ianuarie, echipa va găzdui online un eveniment de lansare a sezonului la care vor participa piloții George Russell și Kimi Antonelli, șeful echipei, Toto Wolff, luni, 2 februarie.

First look at the future. 22.01.26. pic.twitter.com/rsjESsc0eN — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 5, 2026

23 ianuarie - Ferrari

După dezamăgirea sezonului 2025 fără victorii, Ferrari va lansa oficial ceea ce speră să fie un an de revenire important pentru ei vineri, 23 ianuarie, cu trei zile înainte de începerea primului test cu porțile închise din presezon.

Scuderia nu a dezvăluit până acum prea multe despre natura exactă a lansării, dar șeful echipei, Fred Vasseur, a declarat că vor "termina asamblarea mașinii cu o zi înainte de lansare, lansarea va avea loc pe 23 ianuarie, ceea ce înseamnă că vom termina mașina pe 22, iar acest lucru este pentru a fi agresivi".

"Dar toată lumea va face la fel, acum avem o convergență în abordarea sezonului și toată lumea va face la fel", spune el.

Mașina din 2025 a rulat pentru prima dată la Fiorano, propria pistă de testare a echipei, în ziua lansării sale oficiale.

Tifosi, mark your calendars. pic.twitter.com/ENMraWmkHX — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 18, 2025

23 ianuarie - Alpine

Alpine a promis că "avem ceva să vă arătăm" atunci când vor organiza evenimentul vineri, 23 ianuarie.

Echipa își propune un pas important înainte în noua eră a F1, după ce a coborât pe ultimul loc în clasamentul constructorilor din 2025, pe fondul unei schimbări timpurii a concentrării asupra anului 2026, Alpine schimbând și propriile motoare Renault cu o unitate de putere Mercedes, care se așteaptă să fie puternică.

We've got something to show you...



23.01.26@MSCCruisesUSA pic.twitter.com/EsLSlTQ0C9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 2, 2025

3 februarie - Williams

Williams va dezvălui ceea ce spun că va fi un "nou look" pentru echipă la lansarea mașinii lor din 2026, FW48, marți, 3 februarie.

Mașina va fi rulat înainte de acea dată, pentru primul test de la Barcelona, ​​într-o culoare specială, proiectată de fani, unică. Echipa îşi va schimba numele din 2026 şi va fi cunoscută sub denumirea de Atlassian Williams F1 Team.

03.02.26. Save the date ?



Full details: https://t.co/Tc8qqATujc pic.twitter.com/f7DJy6a0pa — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 5, 2026

8 februarie - Cadillac

Când este mai bine pentru noua echipă americană de F1 să-și etaleze aspectul de Formula 1 pentru prima dată decât în ​​timpul celui mai mare și mai faimos eveniment sportiv din țară?

Culoarea primei mașini a echipei va fi prezentată într-o reclamă TV în timpul Super Bowl-ului, care anul acesta va avea loc pe stadionul Levi's din California, duminică, 8 februarie. Sergio Perez şi Valtteri Bottas vor pilota pentru Cadillac, făcându-şi astfel revenirea pe circuit după un an de stat pe bară.

The livery is set. See you Super Bowl Sunday ?



Mark your calendars ? https://t.co/8AvMbPRebR pic.twitter.com/v4OhtpzG5k — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 3, 2025

9 februarie - Aston Martin

Dezvăluirea mult așteptată a primei mașini Aston Martin proiectate de legendarul Adrian Newey va fi lansată luni, 9 februarie.

AMR26, care va fi propulsat de motoare Honda, va fi prezentat cu două zile înainte de începerea primului test public din presezon, în Bahrain.

AMR26 arrives.

09.02.26 pic.twitter.com/du9lqgXIuR — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) December 1, 2025

9 februarie - McLaren

Campioana mondială în exercițiu, McLaren, va dezvălui luni, 9 februarie, designul mașinii sale pentru 2026, cu două zile înainte de începerea primelor teste publice dinaintea sezonului, în Bahrain.

Noul campion mondial, Lando Norris, va fi prezent la un eveniment online de la Circuitul Internațional din Bahrain, alături de coechipierul său Oscar Piastri și de șefii echipei, Zak Brown și Andrea Stella. Evenimentul va începe la ora 15:00, ora Regatului Unit.

Date locked for launch ? — McLaren Mastercard Formula 1 Team ? (@McLarenF1) January 9, 2026