Formula 1 2026. Cadillac, echipă nouă în Marele Circ. Cine vor fi piloţii

Foto: Cadillac Formula 1 Team / X

Din sezonul 2026, Formula 1 va suferi câteva schimbări majore, de la mașini mai înguste până la eliminarea sistemului DRS și apariția unei echipe complet noi pe grila de start, Cadillac. Echipa americană va avea doi piloți bine cunoscuți la volanul monoposturilor sale, urmând să devină a 11-a echipa de pe grila de start, dar şi prima echipă care se alătură Marelui Circ în ultimii 10 ani.

Cadillac va deveni, în 2026, a unsprezecea echipă din Campionatul Mondial de Formula 1. Inițial, Ferrari va furniza propulsoarele și cutiile de viteze pentru Cadillac, după care acestea vor fi produse de General Motors.

Echipă nouă în F1, pentru prima dată în 10 ani

Cadillac va fi prima echipa nouă din Marele Circ din ultimii 10 ani, după intrarea celor de la Haas în 2016.

"Nu-mi vine să cred că au trecut deja 10 ani. Nu numărăm cursele, dar 200 de curse, ce călătorie! Îmi amintesc încă prima zi din 2016 ca și cum ar fi fost ieri, așa că este ceva de care ar trebui să fim cu adevărat mândri, este o etapă importantă pentru noi", spunea în vara șeful echipei, Ayao Komatsu, pentru Formula 1.

Fondată de șeful echipei Nascar, Gene Haas, și condusă de fostul director general al Jaguar, Guenther Steiner, echipa a obținut puncte la debutul său cu Romain Grosjean și a devenit de atunci o forță puternică în mijlocul competitiv al acestui sport.

Doi piloţi cunoscuţi revin în F1 la Cadillac

Piloţii echipei Cadillac sunt doi oameni bine cunoscuţi deja de fanii Formulei 1. Astfel, începând cu anul 2026, Valtteri Bottas şi Sergio "Checo" Perez vor reveni pe circuit.

Cadillac a ales să mizeze pe experiență, semnând contracte pe mai mulți ani cu "Checo" Perez și cu pilotul de rezervă de la Mercedes, Bottas – cei doi cumulând 527 de starturi în Formula 1 și 16 victorii de Mare Premiu.

Decizia de a pilota pentru Cadillac marchează o revenire importantă pentru cei doi veterani, ambii în vârstă de 35 de ani, după ce și-au pierdut locurile în Formula 1 la finalul sezonului trecut.

Când începe campionatul de F1 în 2026

După ce Lando Norris a devenit campion mondial la Abu Dhabi, sezonul de Formula 1 a luat sfârşit, sportul intrând în pauza de iarnă.

După testele programate pe 11-13 februarie şi 18-20 februarie, Formula 1 revine oficial pe 6-8 martie, cu Marele Premiu al Australiei.