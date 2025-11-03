Formula 1: Williams Racing îşi schimbă identitatea vizuală din 2026. Ce se modifică

Echipa cu sediul în Grove se numără printre cele mai de succes din istoria Formulei 1, cu nouă campionate la constructori (clasându-se pe locul al treilea în clasamentul all-time), șapte titluri la piloți și 114 victorii în Grand Prix-uri.

Williams se află într-o fază de reconstrucție sub conducerea Dorilton Capital și a lui James Vowles și este pregătită să încheie sezonul pe un impresionant loc cinci în clasamentul constructorilor, după ce a acumulat 111 puncte până în prezent — mai mult decât totalul strâns în ultimele șapte sezoane la un loc.

Echipa şi-a schimbat deja numele conturilor de pe reţelele sociale.

Inspired by our past, confident about our future, and clear about our identity ?



From January 2026, we will become Atlassian Williams F1 Team and unveil an all-new logo to go with it. Full details: https://t.co/62P78IV7gb pic.twitter.com/rKOX5UDDm8 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 3, 2025

În contextul introducerii noilor reguli radicale privind șasiul și unitățile de putere din sezonul viitor, Williams a decis să-și revizuiască numele, afirmând că noua denumire "conectează moștenirea glorioasă a echipei cu viitorul său îndrăzneț și ambițios", împreună cu o actualizare a logo-ului.

Echipa a precizat că logo-ul actual, reprezentat de litera "W", va fi "înlocuit de o reinterpretare modernă a celebrului «Forward W» al fondatorului Frank Williams, introdus pentru prima dată în 1977, anul înființării echipei".

A rich history, being reimagined for our future ? pic.twitter.com/nBBXNpsa8m November 3, 2025

"Sunt mândru că, începând de anul viitor, vom fi cunoscuți sub numele de Atlassian Williams F1 Team și vom purta pe mașinile noastre un logo inspirat de fondatorul nostru, Sir Frank Williams, strâns legat de deceniile noastre de succes. Ca echipă, suntem inspirați de trecutul nostru, dar entuziasmați de viitor și angajați să scriem un nou capitol în istoria Williams, care să ne conducă spre câștigarea Campionatului.

Această identitate evoluată reflectă cine suntem, direcția în care mergem și reintroduce moștenirea noastră câștigătoare unui public tot mai numeros al Formulei 1, care nu urmărea sportul în perioada în care dominam", a spus Vowels.

Alex Albon traversează cel mai competitiv sezon al său din 2020 încoace, ocupând locul opt în clasamentul piloților, în timp ce coechipierul său, Carlos Sainz, a adus echipei Williams primul podium din 2021, după o cursă remarcabilă încheiată pe locul trei la Baku.

Înaintea Marelui Premiu de la São Paulo din acest weekend, echipa se află pe locul cinci în clasamentul constructorilor, având 39 de puncte avans față de Racing Bulls, cu patru weekenduri de Grand Prix — dintre care două Sprinturi — rămase de disputat.