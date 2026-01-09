Dan Voiculescu: România trebuie să-și definească lucid obiectivele pentru 2026, nu să alerge după iluzii

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a publicat pe blogul său o analiză în care reia un principiu esențial al stoicismului – concentrarea pe ceea ce poate fi schimbat – aplicându-l contextului politic și social actual. Potrivit acestuia, regula „schimbă ceea ce este în puterea ta să schimbi” nu este o invitație la resemnare, ci la luciditate și eficiență în acțiunea publică.

În opinia lui Dan Voiculescu, stoicismul oferă un cadru realist de gândire, bazat pe două coordonate fundamentale: analiza atentă a realității, prin delimitarea posibilului de imposibil și a relevantului de irelevant, urmată de acțiunea consecventă asupra acelor lucruri care pot fi schimbate în mod real.

Autorul subliniază că începutul anului 2026 confirmă existența unor transformări majore la nivel național și internațional, care afectează echilibrele stabilite în urmă cu peste trei decenii. În acest context volatil, vechile certitudini nu mai pot fi tratate ca repere fixe, iar deciziile politice trebuie fundamentate pe evaluări lucide, nu pe impulsuri sau promisiuni nerealiste.

Aplicând principiul stoic la situația României, profesorul consideră esențial ca liderii politici să definească realist obiectivele naționale posibile pentru 2026 și să acționeze coerent și relevant în direcțiile asumate. Mesajul central al analizei este unul de responsabilitate strategică: fără claritate asupra limitelor și priorităților, orice proiect politic riscă să devină o iluzie fără impact real.